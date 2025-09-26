Gut hastalığı nedir? Gut hastalığında beslenme nasıl olmalıdır? Gut hastalığı diyet planı ve pürin diyeti

Gut hastalığı, eklemlerde fazla ürik asit birikmesi sonucu oluşan iltihaplı bir eklem hastalığı olarak öne çıkar. İltihaplanma en çok ayak başparmağında görülür ve çoğu zaman geceleri aniden başlar. Hastalık şiddetli ağrı, yanma, şişlik ve hassasiyet yapar. Bu belirtiler kişiyi uykusundan uyandıracak kadar yoğun olabilir. Kişilerin metabolizmasındaki bazı bozukluklar ya da düzensiz beslenme alışkanlıkları da bu hastalığın gelişmesine sebep olabilir. Bu kapsamda sıklıkla gut hastalığı diyet planı araştırmaları yapılır.

Gut hastalığı nedir?

Gut hastalığı eklemlerde ve çevresinde ürik asit kristallerinin birikmesiyle ortaya çıkar. Ürik asit birikmesi eklemlerde kızarıklık, hassasiyet ve yoğun şiddetli ağrılara neden olur.

Vücudun bazı maddeleri ürik aside dönüştürmesi normal olarak kabul edilir. Biriken ürik asit çoğu zaman idrar yoluyla dışarı atılır. Fakat ürik asit fazla üretildiğinde ya da vücuttan atılamadığında kanda ve eklemlerde birikir. Biriken ürik asit zamanla iltihaplanmaya yol açar ve gut hastalığı gelişir.

Gut eklem hastalığı olmakla beraber aynı zamanda bir metabolizma problemidir. Vücutta biriken fazla ürik asit genellikle eklemlerde toplanır. Bazı durumlarda ise böbreklerde birikir. Böbrekte ürik asit biriktiğinde taş oluşumuna neden olabilir. Bu da böbreklerin zarar görmesine yol açar.

Gut hastalığında beslenme nasıl olmalıdır?

Gut hastalığında beslenme düzeni oldukça önemlidir. Bazı yiyecek ve içeceklerin bu hastalığı tetiklediği bilinmektedir. Bilindiği üzere kandaki ürik asit oranı arttığında gut hastalığı ortaya çıkar. Bu noktada et tüketimine de dikkat etmek gerekmektedir.

Gut tanısı konulduğunda ilaç tedavisinin yanı sıra kişiye uygun bir diyet de uygulanır. Bu diyette pürin içeriği yüksek gıdalar tamamen çıkarılır. Pürin diyetinde orta ve az miktarda pürin içeren besinler kontrollü şekilde tüketilebilir. Pürin açısından zengin ve tüketilmemesi gereken yiyecekler şu şekildedir:

Beyin, karaciğer gibi sakatatlar

Geyik, tavşan, sincap, ördek ve kaz eti

Yağlı balıklar ve birçok deniz ürünü

Ton balığı, ringa, hamsi, morina, alabalık, mezgit

Tarak, karides, ıstakoz ve balık yumurtası

Bu yiyeceklerde pürin miktarı yüksek olduğundan gut hastaları için tamamen yasaktır. Bunlarla beraber tam yağlı besinler de diyette yer almaz. Süt ve süt ürünlerinde yarım yağlı ürünler tercih edilmelidir. Tatlılarda sütlü tatlıları tüketilebilir. Yumurta sadece haşlanmış ya da yağsız yenmelidir. Yağda pişirilmiş yumurtadan uzak durulmalıdır.

Birçok sağlık sorununda olduğu gibi gut hastalığında da fazla kilolardan kurtulmak gerekmektedir. Bu hastalığın tedavisinde sağlıklı yaşam alışkanlıkları edinmek ve günlük hayatın doğal bir parçası haline getirmek oldukça önemlidir.