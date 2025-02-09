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  4. Güvenlik korucusu Ayaz vefat etmişti: Cumhurbaşkanı Erdoğan ailesine başsağlığı diledi

Güvenlik korucusu Ayaz vefat etmişti: Cumhurbaşkanı Erdoğan ailesine başsağlığı diledi

09.02.2025 17:48
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Güvenlik korucusu Hamza Ayaz kalp krizi sonucu yaşamını yitirmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ayaz'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Güvenlik korucusu Ayaz vefat etmişti: Cumhurbaşkanı Erdoğan ailesine başsağlığı diledi

Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden güvenlik korucusu Ayaz'ın ailesine mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.

(AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan
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