Güvenlik önlemi almadan çalışan işçiler korkuttu

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde yapımı süren Kültür Merkezi inşaatında, yol kenarında herhangi bir güvenlik önlemi alınmadan çalışan işçiler görenleri tedirgin etti. Yaşanabilecek bir kazanın eşiğinde yürütülen çalışmalarda, işçilerin ne yol güvenliği sağladığı ne de baret taktığı görüldü. Tehlikeye aldırış etmeden çalışan işçiler, adeta ölüme meydan okurcasına görüntüler sergiledi.

İlçe merkezindeki bazı inşaatlarda da benzer manzaraların yaşandığı, işçilerin yayaların ve araçların geçtiği alanların hemen yanında tehlikeli şekilde çalıştığı gözlemlendi.

Alışılmış bir görüntü haline geldiğini belirten Ahmet Gergin, durumu şu sözlerle eleştirdi: "Alaplı’da iş sağlığı ve güvenliğine pek önem verilmiyor. Bu manzaraya defalarca şahit olduk. İş güvenliğinin mutlaka sağlanması lazım. Sonuçta sorumluluğu kurumlara yüklüyorlar ama denetim olmayınca bu tür görüntüler ortaya çıkıyor. Kafasında baret olmadan çalışan işçiler, en küçük bir dalgınlıkta ya da olası bir kazada ölümle burun buruna geliyor. Özellikle bu inşaat yol kenarında, hiçbir güvenlik yok. Araçların geçtiği alanda vinçle demir taşınıyor. Yetkilileri bu konuda hassasiyete davet ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Anahtar Kelimeler:
Zonguldak
