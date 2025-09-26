HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Güvenlik şeridini kullanan araçlar tepkilere neden oluyor

Bilecik'te yoğun trafiğin yaşandığı saatlerde güvenlik şeridini kullanan araçlar tepkilere neden oluyor.

Güvenlik şeridini kullanan araçlar tepkilere neden oluyor

Kent merkezinde 2 yakayı birbirine bağlayan Hamsu Köprüsü depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle geçtiğimiz aylarda ilgili kurumlar tarafından yıkıldı. Sonradan yapılan köprüde gidiş-geliş olmak üzere trafik tek şeritten kontrollü bir şekilde verilirken, sabah ve akşam saatlerinde uzun araç kuyrukları oluşuyor. Trafik sebebiyle bazı sürücüler yolun sağ tarafında bulunan güvenlik şeridini kullanarak öne geçmeye çalışıyor.

Makam aracı da güvenlik şeridinden gidiyor

Geçtiğimiz günlerde, fazla trafik olmamasına rağmen Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı'nın 11 BB 105 plakalı makam aracının şoförü de trafikte beklemek yerine güvenlik şeridini kullandı. Makam aracının en arkadan en öne geçtiği anlar, bir başka sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Bu durum, diğer sürücülerin tepkisine sebep oldu.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Erzincan Emniyeti'nden personeline hızlı ve etkin müdahale eğitimi gerçekleştirildiErzincan Emniyeti'nden personeline hızlı ve etkin müdahale eğitimi gerçekleştirildi
Araçlardan biri yoldan çıkıp devrildi, kazada yaralanan olmadıAraçlardan biri yoldan çıkıp devrildi, kazada yaralanan olmadı

Anahtar Kelimeler:
Bilecik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.