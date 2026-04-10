Güvercin beslerken yüksekten düşen şahıs hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi Yeni şehir deprem konutlarında ikamet eden Serdar Asker (52) çatı katında güvercin beslediği esnada bir anlık dikkatsizlik sonucu dengesini kaybederek 5 kattan merdiven boşluğundan düşerek beton zemine çakıldı.

YÜKSEKTEN DÜŞEREK HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerinde hayatını kaybeden şahsı görenlerin ihbarı ile olay yerine sağlık ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından olay yerinde incelemeler yapıldı. Serdar Asker’in cenazesi tamamlanan işlemlerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır