Güya doktor! Gaziantep'te skandal pazarlık kameraya yansıdı: Paraları bakın nereye saklamış

İçerik devam ediyor

Gaziantep’te çalışan bir doktorun yaptıkları infial uyandırdı. Para karşılığı sahte rapor pazarlığı yapan doktorun skandalı anbean görüntülendi. Kamera kaydında doktorun "Sana rapor veriyorsam karşılığında paramı alırım, almadan yazmam" dediği, ayrıca soruşturma açanları tehdit edildiği duyuldu.

Gaziantep’te bir doktorun para karşılığı sahte rapor pazarlığı yaptığı anlar saniye saniye kameraya yansıdı. Yapılan operasyonla yakalanan doktor ve olayla ilişkili 3 şahıs tutuklandı. Söz konusu görüntülerde doktorun isteğe göre rapora hastalık yazması, aldığı paraları bilgisayarın altına saklaması ve soruşturma açanları tehdit etmesi ise pes dedirtti.

Güya doktor! Gaziantep te skandal pazarlık kameraya yansıdı: Paraları bakın nereye saklamış 1

7 KİŞİ YAKALANDI

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, para karşılığı sahte rapor düzenleyen doktora yönelik operasyon yapıldı. Operasyon sonucunda para karşılığı sahte rapor düzenlediği tespit edilen doktor M.T. ile birlikte toplam 6 şahıs yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 1 adet tabanca, 129 adet fişek, bir kuruma ait tanıtım kartı, çok sayıda reçete edildiği ve satışı yapıldığı halde teslim edilmeyen ilaç ile dijital materyal ele geçirildi.

Güya doktor! Gaziantep te skandal pazarlık kameraya yansıdı: Paraları bakın nereye saklamış 2

FİYAT PAZARLIĞI KAMERADA: "NORMALDE 150 AMA SENDEN 100 ALIRIM"

Yakalanan kadın doktor M.T.’nin rapor yazması için muayeneye gelen hastalarla pazarlık anları ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, kadın doktorun, hastalara "Para almadan rapor yazmam, ilaç yazmam", "Ben sana rapor veriyorsam karşılığında paramı alırım" demesi ve "Normalde 150 ama senden 100 alırım" diyerek fiyat pazarlığı yapma anları şok etti.

Güya doktor! Gaziantep te skandal pazarlık kameraya yansıdı: Paraları bakın nereye saklamış 3

Güya doktor! Gaziantep te skandal pazarlık kameraya yansıdı: Paraları bakın nereye saklamış 4

ŞOK ÜSTÜNE ŞOK: İSTEĞE GÖRE HASTALIK YAZMIŞ, SORUŞTURMA AÇANLARI TEHDİT ETMİŞ

Görüntülerde, doktorun bazı hastalara ’ishal’, bazı hastalara ’bronşit’ gibi hastalıkları rapora yazacağını söylemesi ve kendisiyle ilgili soruşturmadaki bir hakimle ilgili, ’benimle uğraşmasınlar, zaten onun icabına bakacaklar’ demesi de dikkat çekerken, aldığı sahte rapor paralarını bilgisayarının altına saklaması anbean yer aldı.

Güya doktor! Gaziantep te skandal pazarlık kameraya yansıdı: Paraları bakın nereye saklamış 5

DOKTOR VE 3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltındaki yasal işlemleri tamamlanan 6 şüpheliden aralarında doktor M.T.’nin de bulunduğu 4 şüpheli tutuklanırken 2 şahıs hakkında ise adli kontrol kararı verildi. (İHA)

Güya doktor! Gaziantep te skandal pazarlık kameraya yansıdı: Paraları bakın nereye saklamış 6

Güya doktor! Gaziantep te skandal pazarlık kameraya yansıdı: Paraları bakın nereye saklamış 7

Güya doktor! Gaziantep te skandal pazarlık kameraya yansıdı: Paraları bakın nereye saklamış 8

