Güya doktor! Gaziantep'te skandal pazarlık kameraya yansıdı: Paraları bakın nereye saklamış

Gaziantep’te bir doktorun para karşılığı sahte rapor pazarlığı yaptığı anlar saniye saniye kameraya yansıdı. Yapılan operasyonla yakalanan doktor ve olayla ilişkili 3 şahıs tutuklandı. Söz konusu görüntülerde doktorun isteğe göre rapora hastalık yazması, aldığı paraları bilgisayarın altına saklaması ve soruşturma açanları tehdit etmesi ise pes dedirtti.

7 KİŞİ YAKALANDI

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, para karşılığı sahte rapor düzenleyen doktora yönelik operasyon yapıldı. Operasyon sonucunda para karşılığı sahte rapor düzenlediği tespit edilen doktor M.T. ile birlikte toplam 6 şahıs yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 1 adet tabanca, 129 adet fişek, bir kuruma ait tanıtım kartı, çok sayıda reçete edildiği ve satışı yapıldığı halde teslim edilmeyen ilaç ile dijital materyal ele geçirildi.

FİYAT PAZARLIĞI KAMERADA: "NORMALDE 150 AMA SENDEN 100 ALIRIM"

Yakalanan kadın doktor M.T.’nin rapor yazması için muayeneye gelen hastalarla pazarlık anları ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, kadın doktorun, hastalara "Para almadan rapor yazmam, ilaç yazmam", "Ben sana rapor veriyorsam karşılığında paramı alırım" demesi ve "Normalde 150 ama senden 100 alırım" diyerek fiyat pazarlığı yapma anları şok etti.

ŞOK ÜSTÜNE ŞOK: İSTEĞE GÖRE HASTALIK YAZMIŞ, SORUŞTURMA AÇANLARI TEHDİT ETMİŞ

Görüntülerde, doktorun bazı hastalara ’ishal’, bazı hastalara ’bronşit’ gibi hastalıkları rapora yazacağını söylemesi ve kendisiyle ilgili soruşturmadaki bir hakimle ilgili, ’benimle uğraşmasınlar, zaten onun icabına bakacaklar’ demesi de dikkat çekerken, aldığı sahte rapor paralarını bilgisayarının altına saklaması anbean yer aldı.

DOKTOR VE 3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltındaki yasal işlemleri tamamlanan 6 şüpheliden aralarında doktor M.T.’nin de bulunduğu 4 şüpheli tutuklanırken 2 şahıs hakkında ise adli kontrol kararı verildi. (İHA)