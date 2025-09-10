HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

Güzel haber! Apple'ın yeni özelliği, eski modellere de gelecek

Apple, iPhone 17 etkinliğinde duyurduğu “hipertansiyon bildirimleri” özelliğini yalnızca Apple Watch Ultra 3 ve Series 11’e özel bırakmıyor. Yapılan açıklamalara göre, Series 9 ve sonrası ile Ultra 2 ve sonrası modeller de bu sağlık özelliğine kavuşacak.

Güzel haber! Apple'ın yeni özelliği, eski modellere de gelecek
Enes Çırtlık

Giyilebilir teknoloji artık yalnızca fitness takibiyle sınırlı kalmıyor, sağlık alanında da hayat kurtarıcı özellikler sunuyor. Birçok akıllı saat de bugüne kadar kalp ritmi ölçümünden düşme algılamaya kadar birçok yenilikle kullanıcıların sağlık yol arkadaşı oldu. Apple ise 9 Eylül akşamı gerçekleştirdiği iPhone 17 etkinliğinde Apple Watch Ultra 3 ve Series 11'ü tanıtmış ve hipertansiyon bildirimleri adında yeni bir özellik duyurdu. Şimdi ise bu özellik kapsamında, daha eski Apple Watch modeli kullanıcıları için güzel haber geldi.

ESKİ MODELLERE DE 'HİPERTANSİYON BİLDİRİMLERİ' ÖZELLİĞİ GELİYOR

MacRumors'ta yer alan habere göre Apple, başlangıçta yalnızca Apple Watch Ultra 3 ve Apple Watch Series 11’e özel olan yeni hipertansiyon tespit özelliğinin, daha eski Apple Watch modellerine de genişletileceğini duyurdu.

Güzel haber! Apple ın yeni özelliği, eski modellere de gelecek 1

Bu özellik, watchOS 26 ile birlikte Apple Watch Series 9 ve sonraki modeller, ayrıca Apple Watch Ultra 2 ve sonrası için kullanılabilir olacak. FDA onayının yakında çıkması bekleniyor ve özellik bu ay 150’den fazla ülkede sunulacak.

HİPERTANSİYON BİLDİRİMLERİ ÖZELLİĞİ NEDİR?

Hipertansiyon tespiti, optik kalp sensörünü kullanarak kan damarlarının 30 günlük dönemlerdeki tepkilerini analiz ediyor ve kronik yüksek tansiyon belirtileri olduğunda kullanıcıları uyarıyor. Hipertansiyon dünya genelinde yaklaşık 1,3 milyar yetişkini etkiliyor ve genellikle belirti göstermediği için teşhis edilmeden kalabiliyor.

Apple, hipertansiyon bildirimlerinin makine öğrenimi ile geliştirildiğini ve 100.000’den fazla katılımcının dahil olduğu araştırmalardan elde edilen verilerle eğitildiğini açıkladı. Teknoloji ayrıca 2.000’den fazla katılımcının yer aldığı klinik deneylerde doğrulandı. Apple, bu özelliğin ilk yılında 1 milyondan fazla teşhis edilmemiş hipertansiyon hastasına bildirim göndereceğini öngörüyor.

Bildirim alan kullanıcıların, 7 gün boyunca üçüncü taraf bir tansiyon ölçüm cihazıyla kan basınçlarını takip etmeleri ve sonuçları sağlık uzmanlarıyla paylaşmaları tavsiye ediliyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Ersoy, Gaziantep’te! “Osmanlı’nın miras bırakığı bütün eserlere sahip çıktınız”Bakan Ersoy, Gaziantep’te! “Osmanlı’nın miras bırakığı bütün eserlere sahip çıktınız”
Yüksekten düşen inşaat işçisi hayatını kaybettiYüksekten düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti

Anahtar Kelimeler:
hipertansiyon Apple Apple Watch
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
14 gün sonra boşanma davası görülecekti! Başak 5 yaşındaki kızının gözü önünde katledildi: 'Babam tuttu, dedem bıçakladı'

14 gün sonra boşanma davası görülecekti! Başak 5 yaşındaki kızının gözü önünde katledildi: 'Babam tuttu, dedem bıçakladı'

Türk çetelerin savaşı yurt dışına sıçradı! Avrupa'da alarm verildi

Türk çetelerin savaşı yurt dışına sıçradı! Avrupa'da alarm verildi

Tedesco'dan gelir gelmez karar! Yönetimin o teklifini reddetti... İşte nedeni

Tedesco'dan gelir gelmez karar! Yönetimin o teklifini reddetti... İşte nedeni

Fatih Terim, o ülkenin teknik direktörü oluyor! Yılın sürpriz transfer hamlesi gelmek üzere...

Fatih Terim, o ülkenin teknik direktörü oluyor! Yılın sürpriz transfer hamlesi gelmek üzere...

Boşandığı gün eşini ve kayınvalidesini katletti, baldızını ağır yaraladı!

Boşandığı gün eşini ve kayınvalidesini katletti, baldızını ağır yaraladı!

"Gürsel Tekin'in izin listesi" diyerek isimleri tek tek paylaştı

"Gürsel Tekin'in izin listesi" diyerek isimleri tek tek paylaştı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.