Güzel haber! Apple'ın yeni özelliği, eski modellere de gelecek

Giyilebilir teknoloji artık yalnızca fitness takibiyle sınırlı kalmıyor, sağlık alanında da hayat kurtarıcı özellikler sunuyor. Birçok akıllı saat de bugüne kadar kalp ritmi ölçümünden düşme algılamaya kadar birçok yenilikle kullanıcıların sağlık yol arkadaşı oldu. Apple ise 9 Eylül akşamı gerçekleştirdiği iPhone 17 etkinliğinde Apple Watch Ultra 3 ve Series 11'ü tanıtmış ve hipertansiyon bildirimleri adında yeni bir özellik duyurdu. Şimdi ise bu özellik kapsamında, daha eski Apple Watch modeli kullanıcıları için güzel haber geldi.

ESKİ MODELLERE DE 'HİPERTANSİYON BİLDİRİMLERİ' ÖZELLİĞİ GELİYOR

MacRumors'ta yer alan habere göre Apple, başlangıçta yalnızca Apple Watch Ultra 3 ve Apple Watch Series 11’e özel olan yeni hipertansiyon tespit özelliğinin, daha eski Apple Watch modellerine de genişletileceğini duyurdu.

Bu özellik, watchOS 26 ile birlikte Apple Watch Series 9 ve sonraki modeller, ayrıca Apple Watch Ultra 2 ve sonrası için kullanılabilir olacak. FDA onayının yakında çıkması bekleniyor ve özellik bu ay 150’den fazla ülkede sunulacak.

HİPERTANSİYON BİLDİRİMLERİ ÖZELLİĞİ NEDİR?

Hipertansiyon tespiti, optik kalp sensörünü kullanarak kan damarlarının 30 günlük dönemlerdeki tepkilerini analiz ediyor ve kronik yüksek tansiyon belirtileri olduğunda kullanıcıları uyarıyor. Hipertansiyon dünya genelinde yaklaşık 1,3 milyar yetişkini etkiliyor ve genellikle belirti göstermediği için teşhis edilmeden kalabiliyor.

Apple, hipertansiyon bildirimlerinin makine öğrenimi ile geliştirildiğini ve 100.000’den fazla katılımcının dahil olduğu araştırmalardan elde edilen verilerle eğitildiğini açıkladı. Teknoloji ayrıca 2.000’den fazla katılımcının yer aldığı klinik deneylerde doğrulandı. Apple, bu özelliğin ilk yılında 1 milyondan fazla teşhis edilmemiş hipertansiyon hastasına bildirim göndereceğini öngörüyor.

Bildirim alan kullanıcıların, 7 gün boyunca üçüncü taraf bir tansiyon ölçüm cihazıyla kan basınçlarını takip etmeleri ve sonuçları sağlık uzmanlarıyla paylaşmaları tavsiye ediliyor.