HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar çarşıyı doldurdu

Eskişehir’de son birkaç gündür süren soğuk havanın ardından yüzünü gösteren güneşle birlikte vatandaşlar, çarşıda büyük bir kalabalık oluşturdu.Bugün şehirde bahar havası yeniden kendini gösterdi.

Güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar çarşıyı doldurdu

Eskişehir’de son birkaç gündür süren soğuk havanın ardından yüzünü gösteren güneşle birlikte vatandaşlar, çarşıda büyük bir kalabalık oluşturdu.

Güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar çarşıyı doldurdu 1

Bugün şehirde bahar havası yeniden kendini gösterdi. Hafta sonunu fırsat bilen vatandaşlar, çarşıyı adeta hıncahınç doldurdu. Soğuk ve kapalı havanın aksine, sıcaklıkların artması ve güneşin açmasıyla birlikte, vatandaşlar kendilerini sokağa attı. Özellikle İki Eylül Caddesi ve çevresi, öğle saatlerinden itibaren hareketlenmeye başladı.

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kadın, evinde boğazı kesilmiş halde bulunduKadın, evinde boğazı kesilmiş halde bulundu
Kaza anı kask kamerasındaKaza anı kask kamerasında

Anahtar Kelimeler:
Eskişehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.