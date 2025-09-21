Güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar çarşıyı doldurdu

Eskişehir’de son birkaç gündür süren soğuk havanın ardından yüzünü gösteren güneşle birlikte vatandaşlar, çarşıda büyük bir kalabalık oluşturdu.

Bugün şehirde bahar havası yeniden kendini gösterdi. Hafta sonunu fırsat bilen vatandaşlar, çarşıyı adeta hıncahınç doldurdu. Soğuk ve kapalı havanın aksine, sıcaklıkların artması ve güneşin açmasıyla birlikte, vatandaşlar kendilerini sokağa attı. Özellikle İki Eylül Caddesi ve çevresi, öğle saatlerinden itibaren hareketlenmeye başladı.

(İHA)