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Güzellik merkezinde akılalmaz tuzak! Kirli oyun ortaya çıktı

Bursa'da bir güzellik merkezinin, hizmet vermediği vatandaşlara sözleşme ve senet imzalatarak icra takibi tehdidiyle haksız kazanç sağladığı öne sürüldü. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda 305 senetli sözleşme ele geçirilirken, gözaltına alınan F.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Polis ekiplerinin sözleşmeler üzerinden mağdur edildiği değerlendirilen kişileri belirlemeye yönelik çalışmaları sürüyor.

Güzellik merkezinde akılalmaz tuzak! Kirli oyun ortaya çıktı

Bursa'da vatandaşları çeşitli yöntemlerle iş yerine davet ederek senet imzalattığı ve icra takibi tehdidiyle haksız kazanç sağladığı öne sürülen bir güzellik merkezi hakkında çalışma başlatıldı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Yapılan çalışmalarda, güzellik merkezinin vatandaşları iş yerine çekmek için farklı yöntemler kullandığı belirlendi.

BROŞÜR VE ANKET BAHANESİYLE İŞ YERİNE DAVET ETMİŞLER

Polis ekiplerinin incelemelerinde, güzellik merkezinin işlek caddelerde broşür dağıtarak, anket yaparak ve gençlere yardım etme bahanesiyle vatandaşları iş yerine davet ettiği tespit edildi.

Şüphelilerin, güzellik merkezine gelen kişilere herhangi bir hizmet sunulmadığı halde bilgilendirme amacı taşıdığı belirtilen sözleşme ve senetler imzalattığı belirlendi.

Ardından vatandaşların icra takibi başlatılacağı yönünde tehdit edilerek haksız kazanç sağlandığı öne sürüldü.

Güzellik merkezinde akılalmaz tuzak! Kirli oyun ortaya çıktı 1

305 SENETLİ SÖZLEŞME ELE GEÇİRİLDİ

Yürütülen çalışmaların ardından güzellik merkezine operasyon düzenlendi.

İş yerinde gerçekleştirilen aramalarda 305 senetli sözleşme, 2 cep telefonu ve 1 bilgisayar ele geçirildi.

Ele geçirilen sözleşmeler üzerinden mağdur olduğu değerlendirilen vatandaşların kimliklerinin belirlenmesi ve başvurularının alınması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Güzellik merkezinde akılalmaz tuzak! Kirli oyun ortaya çıktı 2

GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI

Operasyon kapsamında F.B. isimli şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen F.B., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili mağdur olduğu değerlendirilen kişilerin tespit edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bursa güzellik merkezi
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