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Son dakika | Esenyurt Belediyesi’nde görev değişikliği! Kayyum Can Aksoy görevden alındı

Son dakika haberi: Esenyurt Belediye Başkanlığı’na kayyum olarak atanan Can Aksoy görevden alındı. Aksoy’un görevine vali yardımcısı olarak devam edeceği öne sürüldü.

Son dakika | Esenyurt Belediyesi’nde görev değişikliği! Kayyum Can Aksoy görevden alındı

Son dakika haberi: Esenyurt Belediyesi’nde yönetim değişikliği yaşandı. Belediye başkanlığına kayyum olarak görevlendirilen Can Aksoy’un görevi sona erdi.

MERKEZE ÇEKİLDİ

Merkeze çekilen Aksoy'un vali yardımcısı olarak görevini sürdüreceği öğrenildi.

Son dakika | Esenyurt Belediyesi’nde görev değişikliği! Kayyum Can Aksoy görevden alındı 1

YOLSUZLUK OPERASYONUYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Can Aksoy, belediye başkanı iken görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer'in yerine kayyum olarak görevlendirilmişti. Aksoy'un ismi Esenyurt Belediyesi'ndeki yolsuzluk operasyonuyla gündeme gelmişti.

Son dakika | Esenyurt Belediyesi’nde görev değişikliği! Kayyum Can Aksoy görevden alındı 2

Ayrıca Aksoy’un yardımcısı Yusuf Ulutaş da rüşvet ve yolsuzluk suçlamalarıyla tutuklanmıştı. Ulutaş'ın evinde yüklü miktarda döviz bulunmuş, kasa olarak başka bir daire tuttuğu, dairede 7 milyon dolar sakladığı belirlenmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Esenyurt Belediyesi kayyum
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