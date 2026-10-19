Son dakika | Esenyurt Belediyesi’nde görev değişikliği! Kayyum Can Aksoy görevden alındı

Son dakika haberi: Esenyurt Belediyesi’nde yönetim değişikliği yaşandı. Belediye başkanlığına kayyum olarak görevlendirilen Can Aksoy’un görevi sona erdi.

MERKEZE ÇEKİLDİ

Merkeze çekilen Aksoy'un vali yardımcısı olarak görevini sürdüreceği öğrenildi.

YOLSUZLUK OPERASYONUYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Can Aksoy, belediye başkanı iken görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer'in yerine kayyum olarak görevlendirilmişti. Aksoy'un ismi Esenyurt Belediyesi'ndeki yolsuzluk operasyonuyla gündeme gelmişti.

Ayrıca Aksoy’un yardımcısı Yusuf Ulutaş da rüşvet ve yolsuzluk suçlamalarıyla tutuklanmıştı. Ulutaş'ın evinde yüklü miktarda döviz bulunmuş, kasa olarak başka bir daire tuttuğu, dairede 7 milyon dolar sakladığı belirlenmişti.