Güzellik salonunda çirkin olay! Sohbet bahanesiyle 425 bin TL'lik vurgun

Güzellik salonunda müşterileri oyalayıp banka hesaplarını soyan şebeke çökertildi. Vurgun miktarı 425 bin TL'yi bulurken operasyon düzenlenip 3 kişi tutuklandı.

Çorum'da ödeme sırasında müşterileri oyalayan güzellik salonu şebekesi, müşterilerin cep telefonlarını kaşla göz arasında alıp banka hesaplarına girdi. Bu yolla toplam 425 bin liralık vurgun yapan şebeke mağdurlardan art arda şikayetler gelince yakayı ele verdi.

SOHBET BAHANESİYLE OYALADILAR

Çorum’da 10 kişinin şikayeti üzerine polis ekipleri, "bilişim yoluyla hırsızlık" olaylarına yönelik kapsamlı çalışma başlattı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan incelemede, güzellik salonuna gelen müşterilerin ödeme sırasında sohbet bahanesiyle oyalandığı belirlendi.

BANKA HESAPLARINDAN KREDİ ÇEKTİLER

İddiaya göre, müşterilerin dikkati dağıtılırken cep telefonları el çabukluğuyla alındı. Şüpheliler, mağdurların bilgisi dışında mobil bankacılık uygulamalarına girerek adlarına anında kredi çekti. Çekilen kredilerin ise iş yeri sahibinin şahsi hesabına veya şirket hesabına EFT ve havale yoluyla aktarıldığı tespit edildi.

10 KİŞİ MAĞDUR OLDU

Polis ekiplerinin çalışmasında, şüphelilerin bu yöntemle 10 farklı müşteriyi mağdur ettiği ve toplam 425 bin liralık haksız kazanç sağladığı belirlendi.

10 KİŞİ YAKALANDI, 3'Ü TUTUKLANDI

Çorum merkezde 19 Mayıs’ta belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından S.E. (21), S.C.K. (19) ve C.Ş. (20) tutuklandı. B.E. (22) ve E.B. (21) serbest bırakıldı. H.U. (20), G.A. (22), H.N.B. (20), İ.Ö.B. (22) ve M.E.G. (25) ise adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

