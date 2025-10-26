HABER

Hacca gidemeyen yaşlı çift birikimleriyle gençlerin düğün hayalini gerçeğe dönüştürdü

Kırıkkale'de hac ibadetini yerine getirmek için uzun yıllar birikim yapan yaşlı çift, kurada isimleri çıkmayınca genç bir çiftin evlilik hayalini gerçeğe dönüştürdü.

Kırıkkale'de yaşayan Hidayet (64) ve Hafize Özmen (60) çifti, yıllardır biriktirdikleri hac parasını bir iyiliğe dönüştürdü. Hac kurasında isimleri çıkmayan yaşlı çift, yuva kurmak isteyen gençlere destek olma kararı aldı.

HAC KURASI ÇIKMADI, GENÇLERİN DÜĞÜNÜNE VESİLE OLDULAR

Özmen çifti, Orhan Bozkurt (34) ve Maşide Doğan (31) çiftinin düğün masraflarını karşılayarak mutlu bir başlangıca vesile oldu. Sanayi Mahallesi'nde evin önünde yapılan düğüne Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal da katıldı. Başkan Önal, genç çifti tebrik ederek, bir ömür boyu mutluluklar diledi.

"ALLAH GÖNLÜMÜZE GÖRE VERDİ"

Hacca gidemediklerini anlatan Hidayet Özmen, "Eşimle birlikte hac işimiz vardı ama bu sene olmadı. Biz de bu parayla bir yuvanın kurulmasına vesile olalım istedik. Allah gönlümüze göre verdi" dedi.

Hafize Özmen ise, "Eşimle ortak karar aldık. Bu genç çiftimizin yuvasını kurmak istedik. Allah mutlu etsin. Biz her zaman yanlarında olacağız" ifadelerini kullandı.

(İHA)

25 Ekim 2025
