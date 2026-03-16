"Hacklenemez" deniliyordu! Xbox One çıkışından 13 yıl sonra hacklendi

Xbox One çıkışından bu yana kırılmamış yani hacklenmemişti. Microsoft mühendisleri, çıkışından 7 yıl sonra bile Xbox One'ın "Microsoft'un şimdiye kadar ürettiği en güvenli ürün" olduğunu iddia etmişti. Ancak bu durum değişti.

Xbox One, çıkışından tam 13 yıl sonra sürpriz bir şekilde kırıldı. Sistemin tüm güvenlik katmanlarının aşılma yöntemi ise şaşkına çevirdi. Peki, bu durum nasıl gerçekleşti? İşte detaylar...

XBOX ONE "BLISS" YÖNTEMİYLE HACKLENDİ

Tom's Hardware'da yer alan habere göre; olay, yakın zamanda düzenlenen RE//verse 2026 konferansında ortaya çıktı. Güvenlik araştırmacısı Markus 'Doom' Gaasedelen, konferansta yaptığı sunumda, 2013'teki lansmanından bu yana "kırılamaz" olarak kalan konsol için geliştirdiği 'Bliss' adlı yöntemini gösterdi.

YAMALANMASI İMKANSIZ ÇÜNKÜ DONANIMSAL

Buna göre, Xbox One, Voltage Glitch Hacking (VGH) isimli bir tekniğe yenik düşerek hacklendi. Gaasedelen'in belirttiğine göre ise donanımsal bir saldırı olduğu için bu işlem yamalanamıyor. Yani bir donanım saldırısı olduğu için yazılım güncellemesiyle kapatılması mümkün değil.