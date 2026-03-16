HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

"Hacklenemez" deniliyordu! Xbox One çıkışından 13 yıl sonra hacklendi

Microsoft'un 2013'te çıkan ve "hacklenemez" denilen oyun konsolu Xbox One, 13 yıl sonra hacklendi. Bu olayın arkasında ise Bliss adı verilen bir yöntem var.

"Hacklenemez" deniliyordu! Xbox One çıkışından 13 yıl sonra hacklendi
Enes Çırtlık

Xbox One çıkışından bu yana kırılmamış yani hacklenmemişti. Microsoft mühendisleri, çıkışından 7 yıl sonra bile Xbox One'ın "Microsoft'un şimdiye kadar ürettiği en güvenli ürün" olduğunu iddia etmişti. Ancak bu durum değişti.

Xbox One, çıkışından tam 13 yıl sonra sürpriz bir şekilde kırıldı. Sistemin tüm güvenlik katmanlarının aşılma yöntemi ise şaşkına çevirdi. Peki, bu durum nasıl gerçekleşti? İşte detaylar...

XBOX ONE "BLISS" YÖNTEMİYLE HACKLENDİ

Tom's Hardware'da yer alan habere göre; olay, yakın zamanda düzenlenen RE//verse 2026 konferansında ortaya çıktı. Güvenlik araştırmacısı Markus 'Doom' Gaasedelen, konferansta yaptığı sunumda, 2013'teki lansmanından bu yana "kırılamaz" olarak kalan konsol için geliştirdiği 'Bliss' adlı yöntemini gösterdi.

"Hacklenemez" deniliyordu! Xbox One çıkışından 13 yıl sonra hacklendi 1

YAMALANMASI İMKANSIZ ÇÜNKÜ DONANIMSAL

Buna göre, Xbox One, Voltage Glitch Hacking (VGH) isimli bir tekniğe yenik düşerek hacklendi. Gaasedelen'in belirttiğine göre ise donanımsal bir saldırı olduğu için bu işlem yamalanamıyor. Yani bir donanım saldırısı olduğu için yazılım güncellemesiyle kapatılması mümkün değil.

Anahtar Kelimeler:
Microsoft Xbox oyun konsolu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.