“Hadi yalan desin…” Olay yaratacak iddia! “Bülent Arınç, Özgür Özel’in cümlelerini yazdıran isim”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel bugün Antalya'da yaptığı mitingde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek "İleride yine kandırıldım dememek için güvendiğin üç hukukçuyu görevlendir, soruşturmayı incelesinler. Bu davanın savcısıyım diyeceksen ben de avukatıyım, hodri meydan" dedi.

ÇARPICI İDDİA! O İSMİ İŞARET ETTİ

Bu sözlerin ardından hükümete yakınlığıyla bilinen gazeteci Mehmet Çek'ten çarpıcı bir iddia geldi. Çek, "Özgür Özel’in bu cümleleri Bülent Arınç imzalı." dedi.

Çek paylaşımında şunları ifade etti:

"Özgür Özel’in bu cümleleri Bülent Arınç imzalı. Arınç bu cümleleri cumhurbaşkanı Erdoğan’a bizzat sarfettigini de söyleyerek Özel’e yazdırıyor.

Arınç bununlada yetinmiyor, Kılıçdaroğlu’na İBB davasında İmamoglu’na açık destek vermesi gerektiğini tavsiye eden mesajlar yolluyor ve “Özgür bey de çok iyi gidiyor, mutlaka arkasında durulmalı, böyle kritik bir eşikte partinin (CHP’nin) birlik ve beraberlik içerisinde olması çok önemli” diyede sözlerine ekliyor.

Hadi ‘yalan’ desin?"