Hafif ticari araç ile SUV tipi araç kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

Samsun’da hafif ticari araç ile SUV tipi aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, İlkadım ilçesi Yaşardoğu Mahallesi Gazi Ethem Paşa Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bulvar üzerinde seyir halinde olan Caner Ö. idaresindeki 34 NDY 108 plakalı SUV tipi araç ile Kutup Yıldızı Sokak üzerinden bulvar yoluna çıkan Soner A. yönetimindeki 55 BK 479 plakalı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle sürücüler ile SUV araçta yolcu olarak bulunan Edanur Ö. ve hafif ticari araçta yolcu konumundaki Murat Ş. yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Gazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hafif yaralanan SUV sürücüsünün tedavisi ise olay yerinde ayakta yapıldı.

Kaza sonrası araçlar kullanılamaz hale gelirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.