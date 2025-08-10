Hafif ticari araç önce ağaca sonra direğe çarptı: 5 yaralı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde hafif ticari aracın ağaca ve elektrik direğine çarpması sonucu yaşanan kazada 1’i ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, Beyşehir Antalya Kara yolunun 14. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya’nın Alanya ilçesinden Beyşehir istikametine seyir halinde olan Ü.G. idaresindeki hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Önce yol kenarındaki bir çöp variline, ardından ağaca ve sonrasında ise arazideki elektrik direğine çarpan araç arazide durabildi.

Kazada sürücü Ü.G. ile araçta yolcu olarak bulunan H.G., H.G.,H.G. ve H.Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan 3’ü acil serviste yapılan müdahale sonrasında Konya’ya sevk edildi.

Kaza ile ilgili tahkikat sürüyor.

