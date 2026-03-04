HABER

Hafif ticari araç takla attı

Adıyaman’da, kontrolden çıkan bir hafif ticari araç takla atarak ters döndü.

Hafif ticari araç takla attı

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez İndere TOKİ yolu üzerinde sürücüsü öğrenilemeyen hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Ters dönen araçta bulunan M.A., ile M.S., isimli 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza yapan araç ise yapılan çalışmaların ardından yoldan kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Adıyaman
