Hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

Sakarya’nın Karasu ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Yalı Mahallesi Doğu Karadeniz Caddesi üzerinde meydana gelen olayda E.E. idaresindeki hafif ticari araç ile S.G.H. idaresindeki motosiklet çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü S.G.H. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı, Karasu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Otomobil sürücüsü E.E. ise Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Hastaneye sevk edilen motosiklet sürücüsünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

