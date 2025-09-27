Hafta sonu hava nasıl olacak? 13 il için sarı kodlu alarm verildi: Fırtına ve kuvvetli yağış geliyor…

Hava durumu ile ilgili son bilgiler geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan fırtına ve sağanak yağış uyarılanıyla birlikte hava sıcaklıkları da düşecek.

Başta İstanbul olmak üzere Marmara, Karadeniz ve Ege'de kış etkisi görülecek. İstanbul, Marmara, Karadeniz hattında sıcaklıklar 20 dereceye yakın seyredecek. Yarın fırtınanın hızı azalacak ancak sert rüzgarlar etkili olmaya devam edecek.

13 İL İÇİN SARI KOD

Meteoroloji tarafından Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Rize, Tekirdağ, Trabzon ve Yalova için sarı kodlu fırtına ve kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

YENİ HAFTADA HAVA NASIL OLACAK?

Pazartesi ve salı sıcaklık biraz daha düşüş gösterecek ve kışa yakın bir hava hissedilecek.

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen hava durumu ile ilgili yaptığı son açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye artık yaz havasından ayrılıyor. Ay sonu itibariyle sonbahar iyice kendisini hissettirecek. Özellikle kuzey ve iç kesimlerde sıcaklıklar düşmeye başladı. Bugünden itibaren önümüzdeki hafta itibariyle sıcaklıklar 3 ila 5 derece arasında azalacak. Bu azalmalardan İstanbul ve Ankara’da nasibini alacak. İstanbul önümüzdeki hafta 20 derecenin altına düşebilir.

İstanbul’da Cumartesi ve Pazar günü yağmur görülebilecek ama esas yağmur pazartesi ve Salı günü bekleniyor. Hafta başıyla birlikte Türkiye’nin batı ve kuzey bölgelerinde yağış görülecek.

Bunun dışında rüzgar çok önemli bugün Marmara ve Ege Bölgesi’nde kuzey doğudan poyrazdan esen rüzgar zaman zaman fırtına şeklinde esecek.”

