HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Hafta sonu hava nasıl olacak? 13 il için sarı kodlu alarm verildi: Fırtına ve kuvvetli yağış geliyor…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Marmara, Ege Bölgesi ve Karadeniz'de bazı iller için fırtına ve yağış uyarısı yaptı. Şiddetli rüzgarla birlikte hava sıcaklıkları birçok ilde 20 derecenin altına düşecek. Yeni haftada ise sıcaklıklar biraz daha düşüş gösterecek. İstanbul’da bugün ve yarın yağış bekleniyor ancak esas yağışın pazartesi ve Salı günü yaşanacağı belirtildi. İşte hava durumu ile ilgili son detaylar…

Hafta sonu hava nasıl olacak? 13 il için sarı kodlu alarm verildi: Fırtına ve kuvvetli yağış geliyor…

Hava durumu ile ilgili son bilgiler geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan fırtına ve sağanak yağış uyarılanıyla birlikte hava sıcaklıkları da düşecek.

Başta İstanbul olmak üzere Marmara, Karadeniz ve Ege'de kış etkisi görülecek. İstanbul, Marmara, Karadeniz hattında sıcaklıklar 20 dereceye yakın seyredecek. Yarın fırtınanın hızı azalacak ancak sert rüzgarlar etkili olmaya devam edecek.

13 İL İÇİN SARI KOD

Meteoroloji tarafından Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Rize, Tekirdağ, Trabzon ve Yalova için sarı kodlu fırtına ve kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Hafta sonu hava nasıl olacak? 13 il için sarı kodlu alarm verildi: Fırtına ve kuvvetli yağış geliyor… 1

YENİ HAFTADA HAVA NASIL OLACAK?

Pazartesi ve salı sıcaklık biraz daha düşüş gösterecek ve kışa yakın bir hava hissedilecek.

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen hava durumu ile ilgili yaptığı son açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Hafta sonu hava nasıl olacak? 13 il için sarı kodlu alarm verildi: Fırtına ve kuvvetli yağış geliyor… 2

“Türkiye artık yaz havasından ayrılıyor. Ay sonu itibariyle sonbahar iyice kendisini hissettirecek. Özellikle kuzey ve iç kesimlerde sıcaklıklar düşmeye başladı. Bugünden itibaren önümüzdeki hafta itibariyle sıcaklıklar 3 ila 5 derece arasında azalacak. Bu azalmalardan İstanbul ve Ankara’da nasibini alacak. İstanbul önümüzdeki hafta 20 derecenin altına düşebilir.

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç.

İstanbul’da Cumartesi ve Pazar günü yağmur görülebilecek ama esas yağmur pazartesi ve Salı günü bekleniyor. Hafta başıyla birlikte Türkiye’nin batı ve kuzey bölgelerinde yağış görülecek.

Hafta sonu hava nasıl olacak? 13 il için sarı kodlu alarm verildi: Fırtına ve kuvvetli yağış geliyor… 3

Bunun dışında rüzgar çok önemli bugün Marmara ve Ege Bölgesi’nde kuzey doğudan poyrazdan esen rüzgar zaman zaman fırtına şeklinde esecek.”
Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ümraniye'de, bariyerlere çıkan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandıÜmraniye'de, bariyerlere çıkan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
Araç hurda yığınına döndü! Feci şekilde can verdiler…Araç hurda yığınına döndü! Feci şekilde can verdiler…

Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji Ankara İstanbul Orhan Şen haberler sağanak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.