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Hafta sonu planı olanlar dikkat! AKOM tarih verdi: 'Nem bombası' geliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), İstanbul için yeni hava durumu değerlendirmesini paylaştı.

Hafta sonu planı olanlar dikkat! AKOM tarih verdi: 'Nem bombası' geliyor

Rapora göre kentte etkisini sürdüren sıcak hava, hafta sonuyla birlikte gök gürültülü sağanak yağışla birlikte devam edecek. Özellikle cumartesi günü yüksek nem oranı nedeniyle bunaltıcı havanın etkisini artırması bekleniyor.

NEM ORANI YÜZDE 85'E KADAR YÜKSELECEK

AKOM verilerine göre İstanbul'da öğle saatlerinde hava sıcaklığının 31 derece, akşam saatlerinde 25 derece, gece ise 22 derece olması öngörülüyor. Gün içinde nem oranının yüzde 40 ile yüzde 85 arasında değişmesi beklenirken, yüksek nem nedeniyle hissedilen sıcaklığın termometrelerde görülen değerlerin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

Hafta sonu planı olanlar dikkat! AKOM tarih verdi: Nem bombası geliyor 1

POYRAZ SERİNLETMEYE YETMEYECEK

Kentte kuzeyden esecek poyrazın saatte 10 ila 35 kilometre hızla etkili olması bekleniyor. Deniz suyu sıcaklığının ise 23 derece seviyesinde olduğu belirtilirken, uzmanlar rüzgara rağmen yüksek nemin bunaltıcı hissi azaltmayacağına dikkat çekti.

CUMARTESİ GÜNÜ SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR

AKOM'un haftalık hava tahmin raporuna göre hafta sonunda hava sıcaklıkları 30-32 derece bandından 28 derece seviyelerine gerileyecek. Ancak sıcaklıktaki düşüşe rağmen İstanbul genelinde gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Kent genelinde metrekareye 5 ila 12 kilogram arasında yağış düşmesi bekleniyor.

Hafta sonu planı olanlar dikkat! AKOM tarih verdi: Nem bombası geliyor 2

YAĞMUR SONRASI NEM NEDEN ARTIYOR?

Uzmanlara göre yağışın ardından ıslanan toprak, asfalt ve bitki örtüsündeki suyun güneş ve ortam sıcaklığının etkisiyle hızla buharlaşması havadaki nem miktarını artırıyor. Ayrıca hava sıcaklığı düştüğünde havanın taşıyabileceği maksimum nem miktarı da azaldığı için bağıl nem oranı yükseliyor. Bu nedenle yağışlı günlerde hava daha bunaltıcı hissedilebiliyor.

HAFTA SONU PLANI YAPACAKLAR DİKKAT!

AKOM, cumartesi günü İstanbul'da yüksek nem ile gök gürültülü sağanak yağışın aynı anda etkili olacağını belirterek vatandaşların güncel hava durumu tahminlerini takip etmelerini önerdi. Dışarıda vakit geçirmeyi planlayanların ani yağışlara karşı tedbirli olması ve yüksek nem nedeniyle oluşabilecek bunaltıcı hava koşullarını göz önünde bulundurması tavsiye edildi.

Hafta sonu planı olanlar dikkat! AKOM tarih verdi: Nem bombası geliyor 3

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu İstanbul AKOM nem sıcaklık
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