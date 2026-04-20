HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Haftalık 500 bin TL 'rüşvet' iddiası: Pavyonda eğlenip faturaları belediyeye ödetmişler!

OPERASYONU! Uşak Belediyesi'ne yönelik 2. dalga operasyonun detayları ortaya çıktı. Soruşturma dosyasına giren iddialara göre; belediyedeki üst düzey yöneticiler eğlence merkezlerindeki harcamaları belediyeye ödetirken; pavyonlardan haftalık 500 bin TL rüşvet alındığı belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen Uşak Belediyesi'yle ilgili soruşturma, Türkiye’nin gündemine oturdu. Bu sabah gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla, belediye imkânlarını şahsi servetlerine ve lüks eğlencelerine alet ettikleri iddia edilen 27 şüpheli gözaltına alındı.

"HAFTALIK 500 BİN TL RÜŞVET" İDDİSI

Soruşturma dosyasındaki en çarpıcı iddialardan biri, Uşak’taki eğlence merkezlerinin adeta bir "rüşvet çarkına" bağlanması oldu. İşletme saatlerinin 00.00’dan 05.00’e uzatılması karşılığında işletme sahiplerinden haftalık 500.000 TL rüşvet alındığı öne sürüldü.

İSİM İSİM DOSYADA YER ALDI

Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre Pırlanta Gazinosu, King Night Clio, İksir, Ege Night Club, Paradise, Karizma, Altın Kadeh, Yeni Nesil Club, Berlin, Moskova, Vegas, Küçük Ağa, İzabel Club ve Holly Stone isimli işletmelerin bu sistem içerisinde yer aldığı iddialar arasında yer aldı.

Dosya kapsamında “rüşvet” suçlamasıyla haklarında işlem yapılan işletmeciler arasında Fahrettin Altundal, Geylani Altundal, Ferhat Cucu, Umut Demir, Tolga Ergül, Sefa Taşçı, Kadir Cantürk, İsmet Yıldız, Rahmi Altundal, Cumali Altundal, Mustafa Arslan, Mehmet Arslan, Rasim Köse, Gürcan Demir, Ahmet Arslan, Ali Arı, Ahmet Yıldız ve Akın Cantürk’ün bulunduğu belirtildi.

EĞLENCE MERKEZLERİNDEKİ HARCAMALARI BELEDİYEYE FATURA KESMİŞLER

Ayrıca belediyedeki üst düzey yöneticilerin, misafirlerini Uşak’taki eğlence merkezlerine götürerek yaptıkları yüksek tutarlı harcamaların faturalarını, “temsil ve ağırlama gideri” adı altında belediyeye kestirdikleri iddia edildi. Bu kapsamda, kamu kaynaklarının amacı dışında kullanıldığına ilişkin somut delillere ulaşıldığı ileri sürüldü.

CHP İL BAŞKANI ÇOBAN DAHİL KRİTİK İSİMLER GÖZALTINA ALINDI

Operasyon kapsamında aralarında Celalettin Çoban (CHP Uşak İl Başkanı), Cemal Ak (Belediye Sosyal Tesisler Müdürü), Özhan Özgöbek (Uşakspor Başkanı) ve Ceren Yeşildağ’ın (Belediye Muhasebe Personeli) da bulunduğu 27 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Soruşturma derinleşirken, belediye kaynaklarının kullanımı ve iddialara konu işlemlerle ilgili yeni gelişmelerin kamuoyuna yansıması bekleniyor.

ÖZGÜR ÖZEL’İN VİP ARAÇ DÖNÜŞÜMÜ DE UŞAK BELEDİYESİNE FATURA EDİLMİŞ

Soruşturmada “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” ve “ihaleye fesat karıştırma” suçlarına ilişkin dikkat çeken bir diğer iddia ise, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın makam aracı ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in kullandığı Mercedes V300 aracın VİP dönüşüm işlemlerinin, Uşak Belediyesi Sosyal Tesisleri Ltd. Şti. tarafından karşılandığı yönünde oldu.

Toplamda 7.754.406,79 TL tutarındaki harcamaya ilişkin faturaların önce iki ayrı kalem olarak düzenlendiği, daha sonra ise tek bir faturada birleştirildiği iddialar arasında yer aldı ve bu durumun dijital inceleme raporlarına yansıdığı öne sürüldü.

"POZ CİHAZLARINA ÖZEL YAZILIM" İDDİASI

Belediyeye ait otoparklarda POS cihazlarına özel yazılımlar yüklenerek gelirlerin farklı hesaplara yönlendirildiği, bazı bariyerlerin “arıza” gerekçesiyle devre dışı bırakılarak nakit tahsilat yapıldığı ve bu işlemlerin kayıt altına alınmadığı iddiaları da dosyada yer aldı.

UŞAKSPOR'A BAĞIŞ ADI ALTINDA TOPLANAN PARALAR...

Ayrıca sosyal yardım ve Uşakspor’a bağış adı altında toplanan paraların, yurt dışı bağlantılı şirketler üzerinden aklandığı yönündeki bulguların da MASAK raporlarına yansıdığı ifade ediliyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstanbul'da maraton esnasında Çinlilerden şüphe uyandıran hareketlerİstanbul'da maraton esnasında Çinlilerden şüphe uyandıran hareketler
Kahreden okul saldırılarıyla ilgili yeni gelişme! 275 okulu hedef gösteren 389 kişi gözaltındaKahreden okul saldırılarıyla ilgili yeni gelişme! 275 okulu hedef gösteren 389 kişi gözaltında

Anahtar Kelimeler:
Uşak belediye
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kahramanmaraş'taki saldırı sonrası görevden alınan İl Milli Eğitim Müdürü'nün öğretmene attığı mesajlar ortaya çıktı! "Yakıyorsun, bir daha görsemmmm"

Kahramanmaraş'taki saldırı sonrası görevden alınan İl Milli Eğitim Müdürü'nün öğretmene attığı mesajlar ortaya çıktı! "Yakıyorsun, bir daha görsemmmm"

Çok fena sallandı: 7,4!

Çok fena sallandı: 7,4!

Trabzonspor'a son dakika şoku! Fırtına fırsat tepti

Trabzonspor'a son dakika şoku! Fırtına fırsat tepti

Elenen isim belli oldu! Seyirci ikiye bölündü

Elenen isim belli oldu! Seyirci ikiye bölündü

SGK'lı anneye 123 bin TL, memur anneye 247 bin TL!

SGK'lı anneye 123 bin TL, memur anneye 247 bin TL!

Dışarıda yemek daha da zorlaşacak! %20 zam kapıda

Dışarıda yemek daha da zorlaşacak! %20 zam kapıda

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.