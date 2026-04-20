Haftalık 500 bin TL 'rüşvet' iddiası: Pavyonda eğlenip faturaları belediyeye ödetmişler!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen Uşak Belediyesi'yle ilgili soruşturma, Türkiye’nin gündemine oturdu. Bu sabah gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla, belediye imkânlarını şahsi servetlerine ve lüks eğlencelerine alet ettikleri iddia edilen 27 şüpheli gözaltına alındı.

"HAFTALIK 500 BİN TL RÜŞVET" İDDİSI

Soruşturma dosyasındaki en çarpıcı iddialardan biri, Uşak’taki eğlence merkezlerinin adeta bir "rüşvet çarkına" bağlanması oldu. İşletme saatlerinin 00.00’dan 05.00’e uzatılması karşılığında işletme sahiplerinden haftalık 500.000 TL rüşvet alındığı öne sürüldü.

İSİM İSİM DOSYADA YER ALDI

Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre Pırlanta Gazinosu, King Night Clio, İksir, Ege Night Club, Paradise, Karizma, Altın Kadeh, Yeni Nesil Club, Berlin, Moskova, Vegas, Küçük Ağa, İzabel Club ve Holly Stone isimli işletmelerin bu sistem içerisinde yer aldığı iddialar arasında yer aldı.

Dosya kapsamında “rüşvet” suçlamasıyla haklarında işlem yapılan işletmeciler arasında Fahrettin Altundal, Geylani Altundal, Ferhat Cucu, Umut Demir, Tolga Ergül, Sefa Taşçı, Kadir Cantürk, İsmet Yıldız, Rahmi Altundal, Cumali Altundal, Mustafa Arslan, Mehmet Arslan, Rasim Köse, Gürcan Demir, Ahmet Arslan, Ali Arı, Ahmet Yıldız ve Akın Cantürk’ün bulunduğu belirtildi.

EĞLENCE MERKEZLERİNDEKİ HARCAMALARI BELEDİYEYE FATURA KESMİŞLER

Ayrıca belediyedeki üst düzey yöneticilerin, misafirlerini Uşak’taki eğlence merkezlerine götürerek yaptıkları yüksek tutarlı harcamaların faturalarını, “temsil ve ağırlama gideri” adı altında belediyeye kestirdikleri iddia edildi. Bu kapsamda, kamu kaynaklarının amacı dışında kullanıldığına ilişkin somut delillere ulaşıldığı ileri sürüldü.

CHP İL BAŞKANI ÇOBAN DAHİL KRİTİK İSİMLER GÖZALTINA ALINDI

Operasyon kapsamında aralarında Celalettin Çoban (CHP Uşak İl Başkanı), Cemal Ak (Belediye Sosyal Tesisler Müdürü), Özhan Özgöbek (Uşakspor Başkanı) ve Ceren Yeşildağ’ın (Belediye Muhasebe Personeli) da bulunduğu 27 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Soruşturma derinleşirken, belediye kaynaklarının kullanımı ve iddialara konu işlemlerle ilgili yeni gelişmelerin kamuoyuna yansıması bekleniyor.

ÖZGÜR ÖZEL’İN VİP ARAÇ DÖNÜŞÜMÜ DE UŞAK BELEDİYESİNE FATURA EDİLMİŞ

Soruşturmada “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” ve “ihaleye fesat karıştırma” suçlarına ilişkin dikkat çeken bir diğer iddia ise, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın makam aracı ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in kullandığı Mercedes V300 aracın VİP dönüşüm işlemlerinin, Uşak Belediyesi Sosyal Tesisleri Ltd. Şti. tarafından karşılandığı yönünde oldu.

Toplamda 7.754.406,79 TL tutarındaki harcamaya ilişkin faturaların önce iki ayrı kalem olarak düzenlendiği, daha sonra ise tek bir faturada birleştirildiği iddialar arasında yer aldı ve bu durumun dijital inceleme raporlarına yansıdığı öne sürüldü.

"POZ CİHAZLARINA ÖZEL YAZILIM" İDDİASI

Belediyeye ait otoparklarda POS cihazlarına özel yazılımlar yüklenerek gelirlerin farklı hesaplara yönlendirildiği, bazı bariyerlerin “arıza” gerekçesiyle devre dışı bırakılarak nakit tahsilat yapıldığı ve bu işlemlerin kayıt altına alınmadığı iddiaları da dosyada yer aldı.

UŞAKSPOR'A BAĞIŞ ADI ALTINDA TOPLANAN PARALAR...

Ayrıca sosyal yardım ve Uşakspor’a bağış adı altında toplanan paraların, yurt dışı bağlantılı şirketler üzerinden aklandığı yönündeki bulguların da MASAK raporlarına yansıdığı ifade ediliyor.