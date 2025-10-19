Hain darbe planını Putin suya düşürmüş! Aliyev o uyarıyı duyunca ibre tersine döndü: "Rusya'dan destek isteyecekti"

Azerbaycan’da bir dönem ülkenin en güçlü isimlerinden biri olarak gösterilen, eski Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkanı Ramiz Mehdiyev'in hain planı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in devreye girmesiyle suya düştü. Putin'in bu ayın başlarında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i kendisine karşı bir darbe planlandığı yönünde şahsen uyardığı ortaya çıktı.

ALİYEV'E UYARI PUTİN'DEN GELMİŞ

Moskova ile Bakü arasındaki ilişkilerin iyileştiğinin işaretlerinden biri olarak görülen olayda, Moskova'nın Ramiz Mehdiyev'in ülkede iktidarı ele geçirme planının ayrıntılarını ilettiği bildirildi. Darbe planı, 9 Ekim'de Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de düzenlenen Rusya-Orta Asya zirvesi sırasında Putin'in Aliyev ile yaptığı görüşmede ele alındı.

ESKİ BAĞLANTILARINI DEVREYE SOKMUŞ

Mehdiyev'in, Moskova ile Bakü arasındaki ilişkilerin bozulmasından yararlanmaya çalıştığı, bir darbe planladığını ve Rusya'nın desteğini isteyeceğini “eski bağlantıları” aracılığıyla Rus yetkililere bildirdiği iddia ediliyor. Azerbaycanlı haber ajansı APA, Mehdiyev'in iktidarı ele geçirmeyi ve geçiş dönemini yönetmek için geçici bir organ kurmayı planladığını ve bu organın başına kendisinin geçmeyi planladığını bildirdi.

MOSKOVA'DAN GELEN UYARI AZERBAYCAN'I HAREKETE GEÇİRDİ

Birkaç gün içinde Mehdiyev tutuklandı ve iktidarı ele geçirme komplosu ve vatana ihanet suçlamasıyla yargılandı. Azerbaycan haber ajansı Minval, cuma günü Mehdiyev'in Cumhurbaşkanlığı İdaresi'ndeki görevinden alındığını bildirdi.

RUSYA - AZERBAYCAN İLİŞKİLERİNİN İYİYE GİTMESİ OLARAK YORUMLANDI

Rusya ile Azerbaycan arasındaki ilişkiler, Haziran ayı sonunda Yekaterinburg kentinde düzenlenen ve 50'den fazla kişinin tutuklandığı Rus polis baskınlarında iki Azerbaycan vatandaşının hayatını kaybetmesinin ardından kopma noktasına gelmişti.

Rus gazete Moskovsky Komsomolets'e göre, Aliyev, bu ayın başlarında Duşanbe'de Putin ile yaptığı görüşmenin ardından, ülkesinin Rusya ile ilişkilerinin bu yıl “başarılı” bir şekilde geliştiğini belirtti.

DARBE PLANCISINA EV HAPSİ

Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi’nin (DTX) darbe planı iddiasıyla hakkında soruşturma başlattığı Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı İdaresi eski Başkanı Ramiz Mehdiyev, ihtiyati tedbir kapsamında 4 ay süreyle ev hapsine alındı.

Ramiz Mehdiyev hakkında darbe planı hazırlamak iddiasıyla soruşturma başlatıldı. İHA'nın aktardığına göre; Devlet Güvenlik Servisi (DTX) tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 87 yaşındaki Mehdiyev’in, Azerbaycan Ceza Kanunu’nun 278. (iktidarı zorla ele geçirme), 274. (devlete ihanet) ve 193-1.3.2 (suç yoluyla elde edilen malın yasallaştırılması) maddeleri uyarınca suçlandığı bildirildi. Mahkeme, 87 yaşındaki Ramiz Mehdiyev’in yaşını dikkate alarak, hakkında devam eden soruşturma sürecinde 4 ay süreyle ev hapsine alınmasına karar verdi.

AZERBAYCAN DOĞRULADI: "BİLGİLER RUSYA’DAN GELDİ"

Azerbaycanlı kaynaklar da olaya ilişkin ilk bilginin Rusya’dan geldiğini belirtti. Açıklamada, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 9 Ekim tarihinde Tacikistan’ın başkenti Duşanbe’deki görüşmesinde, Rus tarafının Ramiz Mehdiyev’in darbe planına ilişkin bilgileri Azerbaycan tarafına doğrudan aktardığı belirtildi.

RAMİZ MEHDİYEV KİMDİR?

Ramiz Mehdiyev’in Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkanlığı görevini 1995-2019 yılları arasında yürüttüğü, 2019-2022 yılları arasında ise Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Başkanı olarak görev yaptığı biliniyor.