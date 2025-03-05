HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan: “Terörsüz bir türkiye için atılan tarihi adımı destekliyoruz”

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut ARSLAN, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, Türkiye'nin birlik ve beraberliği, toplumsal barışın sağlanması ve milletimizin huzur içinde yaşayabilmesi en büyük hedefimizdir. Bunun için de uzun yıllardır Türkiye’nin kanayan yarası olan terörün sonlandırılmasına yönelik olarak “Terörsüz Türkiye” şiarıyla başlatılan tarihi adımı, son derece önemli buluyor ve destekliyoruz. Bu sürecin başlatılması ve yürütülmesinde gösterdikleri kararlılık dolayısıyla başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli olmak üzere emeği geçenleri tebrik ediyoruz." dedi.

"HER TÜRLÜ TERÖR EYLEMİNİ EN GÜÇLÜ ŞEKİLDE LANETLİYORUZ"

Arslan sözlerine şu şekilde devam etti; "HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, ülkemizin birliği, bekası, bağımsızlığı ve geleceği ile oynayan, masum insanlarımızın canına kasteden ve toplumsal barışı tehdit eden, milyarlarca dolarlık kaynağın terörle mücadelede kullanılması nedeniyle ülkemizin kalkınmasını engelleyen, her türlü terör eylemini en güçlü şekilde lanetliyoruz. Çalışanlarımızın emeğini yok eden, ülkemizin istikrarını bozmayı amaçlayan her türlü yapı ve girişimin karşısında durmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"TERÖRSÜZ BİR TÜRKİYE İÇİN ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

'Terörsüz bir Türkiye' için üzerine düşeni yapacaklarını vurgulayan Arslan, "HAK-İŞ olarak, 2013 yılında başlatılan Çözüm Süreci'nde Akil İnsanlar Heyeti'nde yer aldık ve barış elçileri olarak üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirdik. Toplumsal barışın sağlanması, demokratik hakların genişletilmesi ve kardeşlik ikliminin güçlenmesi adına samimi ve iyi niyetli çabalar ortaya koyduk. Bugün de aynı inanç ve kararlılıkla, ‘terörsüz bir Türkiye’ için üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz." dedi.

"ŞEHİTLERİMİZİ RAHMETLE ANIYOR, GÜVENLİK GÜÇLERİMİZE ŞÜKRANLARIMIZI SUNUYORUZ"

Süreci sabote etmek isteyenlere asla fırsat edilmemesi gerektiğini vurgulayan Arslan, "Terörsüz bir Türkiye yolunda atılan adımlar, tarihî bir dönüm noktasıdır ve bu süreci sabote etmek isteyenlere asla fırsat verilmemelidir. Milletimizin huzurunu ve ülkemizin geleceğini hedef alan her türlü provokasyona karşı dikkatli olunmalı, milletimizi ayrıştırarak, ülkemizin huzurunu bozmaya ve kaos yaratmaya çalışanların oyunları boşa çıkarılmalı, birlik ve beraberlik içinde hareket edilmelidir.

HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, ülkemizin her köşesinde huzur ve güvenin tesis edilmesi, insanımızın birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde yaşayabilmesi için üzerimize düşen sorumluluğun bilincindeyiz. Toplumun tüm kesimleriyle el ele vererek, terörün her türlüsüne karşı ortak bir duruş sergilemeli, farklılıklarımızı zenginlik olarak görerek birlik ve beraberliğimizi pekiştirmeliyiz.

Bu vesileyle, terör saldırılarında hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızı bir kez daha rahmetle anıyor, şehitlerimizin ailelerine başsağlığı diliyoruz. Türkiye'nin huzuru ve güvenliği için mücadele eden tüm güvenlik güçlerimize şükranlarımızı sunuyor, terörün son bulması için başlatılan terörsüz Türkiye sürecinin başarıyla sona erdirilmesini temenni ediyoruz” ifadelerini kullandı.