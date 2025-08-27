Hakan Çakır'ın canice katledilmesi infial yaratmıştı! Cinayet anına ait görüntüler ortaya çıktı

Olay, 10 Ağustos gecesi Keçiören'de meydana gelmişti. İddialara göre, Hakan Çakır (22), merdivenlerdeki yol verme meselesi nedeniyle annesine laf atan ve kız kardeşini taciz eden T.Z. (14) ve ağabeyi S.T. (17) ile tartışmaya başladı.

HAKAN ÇAKIR, AĞABEYİ VE BABASI SALDIRIYA UĞRADI

Kısa sürede alevlenen tartışma, iki tarafın aile fertlerinin dahil olmasıyla kavgaya dönüştü. Çıkan arbedede Hakan Çakır, babası Şahin Çakır ve ağabeyi Hakkı Can Çakır bıçaklı saldırıya uğradı.

HAKAN ÇAKIR TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Hastaneye kaldırılan Hakan Çakır tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı. Polis tarafından başlatılan çalışmalar çerçevesinde, olayın ardından kaçan T.Z. , S.Z. ve ağabeyleri E.Z. ile babaları C.Z.'nin yanı sıra U.K. isimli 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

CİNAYET ANINA AİT GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen saldırganlardan baba ve 3 oğlu tutuklanırken, U.K. ise serbest bırakılmıştı. Cinayet Türkiye'de infial yaratırken, o anlara ait görüntüler ortaya çıktı.