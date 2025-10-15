Gazeteci Hakan Tosun cinayetinde şoke eden iddia! Esnaf bilmecesi... "Biz güçlüyüz ve milletin namusu için öldürdük"

Gazeteci Hakan Tosun, 11 Ekim'de Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki evine yürüdüğü sırada A.M.(18) ve A.Ş.(24) tarafından darbedildi. Tosun, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Saldırıyı gerçekleştiren şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken 2 gün yoğun bakımda tedavisi süren Tosun, hayatını kaybetti.

Otopsi işlemleri tamamlanan Hakan Tosun'un cenazesi bugün ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alındı. Hakan Tosun'un yarın saat 13.00'da Nurtepe Cemevi'nde düzenlenecek cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

GÖRÜNTÜLERİ ŞÜPHELİLERİN AİLESİNE VERDİĞİ İDDİA EDİLDİ

Öte yandan, Tosun'un darbedildiği sırada kayıtta olan güvenlik kamerası görüntülerinin şüphelilerin ailesine verdiği öne sürülen iş yeri sahibi gözaltına alındı.

ESNAF SERBEST BIRAKILDI

Kıraç Polis Merkezi'ne ardından da Mevlana Polis Merkezi'ne götürülürken esnaf son olarak da Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi. Esnafın serbest bırakıldığı belirtildi.

"BİZ GÜÇLÜYÜZ, MİLLETİN NAMUSU İÇİN ÖLDÜRDÜK"

Ayrıca, Halk TV Muhabiri Umut Taştan'ın aktardığına göre görüntü kayıtlarının alındıktan sonra harddiskin geri getirildiğini ve içinin boş olduğu öne sürüldü. Esnafın ise söz konusu harddiskin polisle birlikte öğrendiği belirtildi. Sanık yakınlarının dükkan sahibini tehdit ettiği ve 'Biz güçlüyüz ve milletin namusu için öldürdük biz Hakan'ı" dedikleri belirtildi. Taştan, ayrıca bir esnafın sanık yakınlarının polisle birlikte bir lokantada oturduğunun iddia edildiğini söyledi.