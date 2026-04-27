  2. HABER
Hakim çiftin kahreden kaybı! 2,5 yaşındaki çocukları hayatını kaybetti

Kırşehir'de hakim Türker çiftinin 2,5 yaşındaki oğulları Mustafa Kemal Türker, nefes borusuna kaçan çilek sonucu hayatını kaybetti. Kahreden olay sonrası Adalet Bakanı Akın Gürlek, aile için sanal medya hesabından taziye mesajı yayımladı.

Hakim çiftin kahreden kaybı! 2,5 yaşındaki çocukları hayatını kaybetti

Kahreden olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi. Kırşehir Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Hamza Türker ve Hakim Berna Saçan Türker’in 2,5 yaşındaki oğulları Mustafa Kemal Türker'in yediği çilek nefes borusuna kaçtı. Ailenin, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesiyle adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Küçük çocuk, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Türker, burada doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Hakim çiftin kahreden kaybı! 2,5 yaşındaki çocukları hayatını kaybetti 1

CENAZESİ MEMLEKETİ MERSİN'E GÖNDERİLDİ

Otopsi işlemlerinin ardından Mustafa Kemal Türker için Kırşehir Ahi Evran Camii’nde tören düzenlendi. Törene Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, HSYK 1’inci Daire Başkanı Turan Kuloğlu, HSYK Başkan Vekili Fuzuli Aydoğdu, savcılar ve hakimler, daire müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Türker'in cenazesi, kılınan namazın ardından Mersin'e gönderildi.

Hakim çiftin kahreden kaybı! 2,5 yaşındaki çocukları hayatını kaybetti 2

BAKAN GÜRLEK’TEN TAZİYE MESAJI

Adalet Bakanı Akın Gürlek de sanal medya hesabından aile için dün taziye mesajı yayımladı. Bakan Gürlek mesajında, “Kırşehir Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanımız Sayın Hamza Türker ve Kırşehir Hakimimiz Sayın Berna Saçan Türker’in kıymetli evlatları Mustafa Kemal Türker’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Evlat acısı, tarifi en zor imtihanlardan biridir. Bu büyük kaybın acısını yürekten paylaşıyorum. Merhum evladımıza Yüce Allah’tan rahmet; başta kıymetli meslektaşlarımız olmak üzere ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun” ifadelerine yer verdi.

Hakim çiftin kahreden kaybı! 2,5 yaşındaki çocukları hayatını kaybetti 3

Hakim çiftin kahreden kaybı! 2,5 yaşındaki çocukları hayatını kaybetti 4

Hakim çiftin kahreden kaybı! 2,5 yaşındaki çocukları hayatını kaybetti 5

Hakim çiftin kahreden kaybı! 2,5 yaşındaki çocukları hayatını kaybetti 6

Hakim çiftin kahreden kaybı! 2,5 yaşındaki çocukları hayatını kaybetti 7

Hakim çiftin kahreden kaybı! 2,5 yaşındaki çocukları hayatını kaybetti 8
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

