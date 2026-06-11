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Hız göstergesi 159 km'yi gösteriyordu... Korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı

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Diyarbakır'da nişan dönüşü meydana gelen ve iki kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Kaza anında araç içerisinden cep telefonuyla çekilen görüntülerde hız göstergesinin 159 kilometreyi gösterdiği görüldü. Kaza sonrası yaralılarn inlemleri ise yürekleri parçaladı.

Kaza, 6 Haziran'da akşam saatlerinde Çınar ilçesinin kırsal Alabaş Mahallesi'nde meydana geldi. Yakınlarının nişanından dönenlerin bulunduğu, M.B. (19) yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. Kazada sürücü M.B. ile yanındaki Samet Bulut (15), A.B. (19), A.İ.Ş. (18), İ.B. (18) ve Tahir Şan (18) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Samet Bulut ile Tahir Şan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Hız göstergesi 159 km yi gösteriyordu... Korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı 1

ACI HABER KALP KRİZİ GETİRDİ

Kaza haberini alan Hıdır Bulut, olay yerine geldikten sonra yakınlarının yaşamını yitirdiğini öğrenince fenalaştı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Bulut, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Hıdır Bulut'un kalp krizi geçirdiği belirtildi.

Hız göstergesi 159 km yi gösteriyordu... Korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı 2

3 KİŞİNİN CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ

Hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ilçeye bağlı kırsal Boğazören Mahallesi'nde toprağa verildi.

Hız göstergesi 159 km yi gösteriyordu... Korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı 3

HIZ GÖSTERGESİ 159 KİLOMETREYİ GÖSTERİYORDU

Öte yandan, kazaya ilişkin araç içerisinden cep telefonuyla çekilen görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, otomobilin yağışlı havada yolda ilerlediği sırada hız göstergesinin 159 kilometreyi gösterdiği görüldü.

Hız göstergesi 159 km yi gösteriyordu... Korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı 4

Görüntülerin devamında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle aracın takla attığı anlar yer aldı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Diyarbakır
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