Hakimiyeti kaybedip arabaya daldı! Havada takla atıp kaçmaya başladı aklına scooterı gelince koşarak geri döndü

Kaza, geçtiğimiz günlerde Kazımkarabekir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, scooter, seyir halindeyken park halindeki bir otomobile çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle scooter sürücüsü kaldırıma savruldu. Yerden kalkmaya çalışan sürücü, önce panik içinde ters istikamete doğru koştu. Ardından scooterini unuttuğunu fark ederek geri döndü ve scooterine binip olay yerinden uzaklaştı.
Kaza anı, çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, çarpmanın etkisiyle sürücünün savrulması, ardından yerden kalkarak koşması, scooterini unuttuğunu fark edip geri dönmesi ve olay yerinden kaçması net bir şekilde görüldü.
(İHA)
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