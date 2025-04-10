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Hakimiyeti kaybedip arabaya daldı! Havada takla atıp kaçmaya başladı aklına scooterı gelince koşarak geri döndü

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde scooteriyle park halindeki otomobile çarpan sürücü savrularak kaldırıma düştü. Sürücünün yere düştükten sonra kalkarak önce ters istikamete koştuğu, ardından unuttuğu scooterini hatırlayıp geri döndüğü ve olay yerinden uzaklaştığı anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Hakimiyeti kaybedip arabaya daldı! Havada takla atıp kaçmaya başladı aklına scooterı gelince koşarak geri döndü
Çiğdem Sevinç

Kaza, geçtiğimiz günlerde Kazımkarabekir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, scooter, seyir halindeyken park halindeki bir otomobile çarptı.

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HAVADA TAKLA ATIP SAVRULDU

Çarpmanın şiddetiyle scooter sürücüsü kaldırıma savruldu. Yerden kalkmaya çalışan sürücü, önce panik içinde ters istikamete doğru koştu. Ardından scooterini unuttuğunu fark ederek geri döndü ve scooterine binip olay yerinden uzaklaştı.

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SANİYE SANİYE GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Kaza anı, çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, çarpmanın etkisiyle sürücünün savrulması, ardından yerden kalkarak koşması, scooterini unuttuğunu fark edip geri dönmesi ve olay yerinden kaçması net bir şekilde görüldü.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
scooter kaza
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