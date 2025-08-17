HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Hakimiyeti kaybolan otomobil hurdaya döndü: 1 ölü

Aydın’ın Söke ilçesi Ağaçlı yolunda meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan sürücü, Söke Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hakimiyeti kaybolan otomobil hurdaya döndü: 1 ölü

Kaza, Söke ilçesi Ağaçlı yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mert Sakız idaresindeki 09 VG 626 plakalı aracın henüz bilinmeyen bir nedenle seyir halindeyken direksiyon hakimiyeti kayboldu. Otomobilin savrulması sonucu meydana gelen kazada araç hurdaya dönerken, sürücü ağır şekilde yaralandı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN YAŞAMINI YİTİRDİ

İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan sürücüyü çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerince ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından Sakız, Söke Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan sürücü Mert Sakız’ın yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiği öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Seyir halindeyken yanan tır ortalığı savaş alanına çevirdiSeyir halindeyken yanan tır ortalığı savaş alanına çevirdi
Aziz Yıldırım, İTÜ'ye Deprem Araştırma Gemisi bağışladıAziz Yıldırım, İTÜ'ye Deprem Araştırma Gemisi bağışladı

Anahtar Kelimeler:
Aydın kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Fenerbahçe, Göztepe deplasmanından beraberlikle ayrıldı!

Fenerbahçe, Göztepe deplasmanından beraberlikle ayrıldı!

Evinde bıçaklanmış halde bulunmuştu! 16 yaşındaki Hatice’nin katil zanlısı akrabası çıktı

Evinde bıçaklanmış halde bulunmuştu! 16 yaşındaki Hatice’nin katil zanlısı akrabası çıktı

Lüks yaşamıyla gündem olan avukat Cem Duman gözaltına alındı

Lüks yaşamıyla gündem olan avukat Cem Duman gözaltına alındı

AK Parti'ye mi geçecek? Ahmet Aras sessizliğini bozdu

AK Parti'ye mi geçecek? Ahmet Aras sessizliğini bozdu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den komisyon açıklaması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den komisyon açıklaması

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.