Hakkari Belediyesi filosuna 6 yeni araç daha ekledi

Yeni araçları yerinde inceleyen Hakkari Valisi Ali Çelik, minibüsler hakkında yetkililerden bilgi aldı. Çelik, minibüslerin özellikle yüksek rampalı bölgelerde büyük araçların ulaşmakta zorlandığı mahallelere hizmet vereceğini belirterek, her minibüsün ayakta yolcu taşıma kapasitesiyle birlikte yaklaşık 20-25 kişiyi taşıyabileceğini söyledi. Belediyeye maliyeti toplam 17-18 milyon TL olan minibüslerin vatandaşlara hayırlı olmasını dileyen Çelik, "Toplu taşıma ücretlerini düşük tutmaya çalışıyoruz. Abonman sistemiyle kişi başı ücret 5 TL'ye kadar düşüyor. Bu fiyat neredeyse bir sakız fiyatı" dedi.

Araçların muayene ve trafik tescil işlemlerinin bayram sürecinde tamamlanacağını ifade eden Vali Çelik, "Uzak mahallelerde yaşayan vatandaşlarımızın ulaşımını kolaylaştırmak istiyoruz. İhtiyaç duyulursa ilave otobüs ve toplu taşıma desteği sağlayacağız. Bu araçlar vatandaşlarımızın malıdır. Hem şoförlerimizden hem de yolcularımızdan araçlara özen göstermelerini bekliyoruz. Memleketimiz ve Hakkari'miz için hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır