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Hakkari'de AK Partili isme aşiret düğünü! Geline yüklü miktarda takı takıldı

Hakkari'de aşiret mensubu AK Parti Gençlik Kolları İl Başkanı Yusuf Rüzgar Özdemir, Jirki aşiretinden Melike Kaylı ile dünya evine girdi. Çiftin iki gün süren görkemli düğününde, geline yüklü miktarda takı takıldı.

Hakkari'de AK Partili isme aşiret düğünü! Geline yüklü miktarda takı takıldı
Cansu Akalp

Hakkari'de aşiret mensubu AK Parti Gençlik Kolları İl Başkanı Yusuf Rüzgar Özdemir, Jirki aşiretinden Melike Kaylı ile dünyaevine girdi.

İki gün iki gece süren düğün töreni, hem görkemiyle hem de birlik mesajlarıyla hafızalarda iz bıraktı. Düğünün sağdıçlığını üstlenen iş adamı İdris Özdemir, organizasyon boyunca damadın yanında yer aldı.

Hakkari de AK Partili isme aşiret düğünü! Geline yüklü miktarda takı takıldı 1

Düğün alanına gelen davetliler, halk oyunları ekibince karşılandı. Havai fişek gösterileriyle Hakkari semaları aydınlanırken, sahne alan sanatçılar konuklara unutulmaz anlar yaşattı.

GELİNE YÜKLÜ MİKTARDA TAKI!

Gelin Melike Kaylı'ya yüklü miktarda takı takılırken, genç çiftin nikah şahitliğini ise Hakkari Vali Yardımcısı Tayyar Emre Mahmutoğlu ile aşiret liderleri Cemil Öter, Orhan Pirozbeyoğl ve Fatih Keskin ile AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Teşkilat Başkanı Osman Nuri Nazlıer yaptı.

Hakkari de AK Partili isme aşiret düğünü! Geline yüklü miktarda takı takıldı 2

Nikahın ardından damat ve geline Kur'an-ı Kerim ile Türk bayrağı hediye edildi. Büyük bir organizasyonla gerçekleşen düğünde, yurt içinden ve yurt dışından gelen binlerce davetliye yemek ikramı yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Hakkari gelin takı ak parti
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