HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Hakkari'de asfaltın ortasından su pınarı fışkırdı

Hakkari'nin Derecik ile Şemdinli ilçeleri arasındaki ana yolun tam ortasında su pınarı ortaya çıktı.

Bölgede bu yıl etkili olan sert kış şartları ve bol yağışlar, yıllardır kurumuş olan su kaynaklarını yeniden harekete geçirdi. Özellikle kırsal alanlarda birçok pınarın yeniden canlandığı gözlemlenirken, bu kez şaşırtan görüntü ana yol üzerinde yaşandı. Asfalt zeminin ortasından çıkan su, kısa sürede çevreye yayılırken, sürücüler de durumu fark ederek dikkatli ilerlemek zorunda kaldı.

Vatandaşlar, uzun yıllardır bu kadar yoğun bir su çıkışına şahit olmadıklarını belirterek, doğanın adeta yeniden hayat bulduğunu ifade etti.
Uzmanlar ise bu tür durumların yer altı su seviyesinin yükselmesiyle ilgili olduğunu ve yoğun yağışların ardından bu tür doğal kaynakların yüzeye çıkabileceğini dile getiriyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
CS2'de şarjör değiştirme mekaniği tamamen değişti!CS2'de şarjör değiştirme mekaniği tamamen değişti!
3 yıldır aranan hükümlü Çorlu’da yakalandı3 yıldır aranan hükümlü Çorlu’da yakalandı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Hakkari
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Suudi Arabistan'a peş peşe füzeler düştü: "Yeni bir çatışma seviyesi başladı"

Suudi Arabistan'a peş peşe füzeler düştü: "Yeni bir çatışma seviyesi başladı"

HSK Kararnamesi yayımlandı: 12 hakim ve savcının görev yeri değişti

HSK Kararnamesi yayımlandı: 12 hakim ve savcının görev yeri değişti

(Özet) Liverpool - Galatasaray Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Liverpool - Galatasaray Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

OnlyFans’tan servet kazanmıştı! Şimdi ise...

OnlyFans’tan servet kazanmıştı! Şimdi ise...

Küresel piyasalar merakla bekliyordu! Fed'in faiz kararı belli oldu

Küresel piyasalar merakla bekliyordu! Fed'in faiz kararı belli oldu

Sürücüler dikkat: Artık denetim noktaları sorgulanabilecek

Sürücüler dikkat: Artık denetim noktaları sorgulanabilecek

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.