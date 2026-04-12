Hakkari’de çığ Zap Suyu’nun önünü kesti

Hakkâri’de üç gündür etkili olan karla karışık yağış, 3 bin 857 rakımlı Sümbül Dağı’nda büyük bir çığa neden oldu. Zap Suyu’nun önünü kesen dev çığ, kısa süre sonra akıntının etkisiyle parçalanarak yol verdi.

Hakkâri’de etkisini sürdüren karla karışık yağış, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kentte üç gündür aralıksız devam eden yağışlar sonucu, 3 bin 857 rakımlı Sümbül Dağı’nda büyük ve beklenen çığı indirdi. Dağın eteklerinden koparak aşağı doğru sürüklenen devasa çığ kütlesi, Zap Suyu yatağına kadar ilerledi. Yanardağdan akan lavları andıran görüntüler oluşturan çığ, Zap Suyu’nun önünü tamamen kapattı. Olay sırasında yoldan geçen bazı sürücüler, cep telefonlarıyla çığın akış anını görüntüledi. Bazı vatandaşların çığın üzerine çıkarak görüntü almaya çalışması ise dikkat çekti. Debisi yüksek olan Zap Suyu, bir süre sonra çığ kütlesini aşarak önüne kattı ve akışını yeniden sağladı. Bölgede can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, yetkililer benzer olaylara karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

