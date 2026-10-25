HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Diger

Hakkari'de gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi

Hakkari'de gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi.

Hakkari'de gümrük kaçağı sigara, kol saati, nargile tütünü ve elektronik nargile ele geçirildi.

Valilik açıklamasına göre, Üzümlü Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Kısım Amirliği ile Üzümlü Gümrük Müdürlüğü personelince, Irak'tan ülkeye giriş yapmak üzere Üzümlü Gümrük Sahası'na gelen araç ve kişilerin araması yapıldı.

Ekiplerce gerçekleştirilen detaylı aramalarda, 600 paket sigara, 2 lazer epilasyon cihazı, 68 kilogram nargile tütünü, 16 tek kullanımlık elektronik nargile, 120 elektronik sigara kartuşu, 24 şemsiye ve 200 kol saati ele geçirildi.

Gümrüklenmiş değerleri 1 milyon 548 bin 430 lira olarak belirlenen kaçak malzemelere Çukurca Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla el konuldu.
Kaynak: AA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Aydın yağışlı havanın etkisi altına girecekAydın yağışlı havanın etkisi altına girecek
Balık tutarken göle düşen genç boğulduBalık tutarken göle düşen genç boğuldu

Anahtar Kelimeler:
Hakkari kaçakçılık saat
En Çok Okunan Haberler
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) öneriyor, Canan Karatay 'zehir' diyor!

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) öneriyor, Canan Karatay 'zehir' diyor!

Askeri araç kazasında Albay Sayit Gökgöz şehit oldu

Askeri araç kazasında Albay Sayit Gökgöz şehit oldu

F.Bahçe'de Aziz Yıldırım'dan olay açıklama! "Mayıstan sonra yokum"

F.Bahçe'de Aziz Yıldırım'dan olay açıklama! "Mayıstan sonra yokum"

12 yıllık evliliğini bitirmişti! Genç aşkıyla sessiz sedasız evlendi

12 yıllık evliliğini bitirmişti! Genç aşkıyla sessiz sedasız evlendi

Sert fren! Ne alıyor ne satıyorlar: Günde 5000 kişi gelirdi 100'e düştü

Sert fren! Ne alıyor ne satıyorlar: Günde 5000 kişi gelirdi 100'e düştü

İstanbul, Ankara'dan gelip alıyorlar: Dönümü 1 milyon TL

İstanbul, Ankara'dan gelip alıyorlar: Dönümü 1 milyon TL

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.