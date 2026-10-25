Hakkari'de gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi.

Hakkari'de gümrük kaçağı sigara, kol saati, nargile tütünü ve elektronik nargile ele geçirildi.

Valilik açıklamasına göre, Üzümlü Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Kısım Amirliği ile Üzümlü Gümrük Müdürlüğü personelince, Irak'tan ülkeye giriş yapmak üzere Üzümlü Gümrük Sahası'na gelen araç ve kişilerin araması yapıldı.

Ekiplerce gerçekleştirilen detaylı aramalarda, 600 paket sigara, 2 lazer epilasyon cihazı, 68 kilogram nargile tütünü, 16 tek kullanımlık elektronik nargile, 120 elektronik sigara kartuşu, 24 şemsiye ve 200 kol saati ele geçirildi.

Gümrüklenmiş değerleri 1 milyon 548 bin 430 lira olarak belirlenen kaçak malzemelere Çukurca Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla el konuldu.

Kaynak: AA