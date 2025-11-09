HABER

Hakkari'de kuş cennetinde yangın! Ekipler sevk edildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde birçok kuş türüne ev sahipliği yapan Nehil Sazlığı'nda yangın çıktı.

Hakkari'de kuş cennetinde yangın! Ekipler sevk edildi

Edinilen bilgiye göre, Yüksekova-Şemdinli yolu Karabey köyü mevkisinde bulunan Nehil Sazlığı'nda akşam saatlerinde yangın çıktı. Birçok kuş türüne ev sahipliği yapan sazlıktaki yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yoğun dumanın ve rüzgarın söndürme çalışmalarını zorlaştırdığı bildirilirken, ekipler yangını kontrol altına almak için yoğun çaba harcıyor.

Vatandaşlar, özellikle bahar ve yaz aylarında bölgede benzer faciaların sıkça tekrarlandığını ifade ederek, duruma tepki gösterdi.

Hakkari'de kuş cennetinde yangın
