Hakkari'de otomobil takla attı; 5 yaralı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp yol kenarındaki kaya parçasına çarptıktan sonra takla atan otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Yüksekova-Şemdinli karayolunun 25'inci kilometresindeki Karabey Köyü yakınlarında meydana geldi. Şemdinli'den Yüksekova ilçesi yönüne giden Emrullah Şin yönetimindeki 30 AAB 317 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki kaya parçasına çarptıktan sonra takla attı. Kazada otomobilde bulunan 6 kişi yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından otomobilden çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesine götürülerek tedaviye alındı. Jandarma, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

(DHA)

13 Kasım 2025
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
Anahtar Kelimeler:
Hakkari kaza trafik kazaları
