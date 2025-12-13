Hakkari'de 'torbacı' operasyonu

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince; uyuşturucu madde temin eden, 'torbacı' olarak bilinen sokak satıcılarına yönelik uzun süredir devam eden planlı ve projeli çalışma kapsamında 13 Aralık 2025 günü Yüksekova ilçemizde şüphelilere ait adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiştir. Operasyona konu 14 şüpheli şahıs hakkında adli işlemler başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

(İHA)

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır