HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Hakkari'de 'torbacı' operasyonu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, 'torbacı' diye adlandırılan sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 14 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

Hakkari'de 'torbacı' operasyonu

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince; uyuşturucu madde temin eden, 'torbacı' olarak bilinen sokak satıcılarına yönelik uzun süredir devam eden planlı ve projeli çalışma kapsamında 13 Aralık 2025 günü Yüksekova ilçemizde şüphelilere ait adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiştir. Operasyona konu 14 şüpheli şahıs hakkında adli işlemler başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Hakkari de torbacı operasyonu 1

Hakkari de torbacı operasyonu 2

Hakkari de torbacı operasyonu 3

(İHA)

13 Aralık 2025
13 Aralık 2025

Günün öne çıkan haber başlıkları...

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sakarya'da hırdavat dükkanında çıkan yangın söndürüldüSakarya'da hırdavat dükkanında çıkan yangın söndürüldü
Bakan Uraloğlu, Van Çevre Yolu'nun 28 kilometrelik 2 etabının açılışını yaptıBakan Uraloğlu, Van Çevre Yolu'nun 28 kilometrelik 2 etabının açılışını yaptı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Hakkari uyuşturucu operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Mehmet Akif Ersoy hakkında şoke eden ifade: “Parayı rulo yapıp kokain içti! Üçlü ilişki yaşadık”

Mehmet Akif Ersoy hakkında şoke eden ifade: “Parayı rulo yapıp kokain içti! Üçlü ilişki yaşadık”

Araçtan ceset çıktı: Ön koltukta hareketsiz duruyormuş

Araçtan ceset çıktı: Ön koltukta hareketsiz duruyormuş

Premier Lig'de yüzyılın çöküşü! İngiliz devi iflas bayrağını çekti: Tüm takım "kelepir" fiyata satılık

Premier Lig'de yüzyılın çöküşü! İngiliz devi iflas bayrağını çekti: Tüm takım "kelepir" fiyata satılık

Cinayet düğümünü çözecek itiraf geldi

Cinayet düğümünü çözecek itiraf geldi

Akaryakıtta yeniden tabela değişiyor! Motorine dev indirim

Akaryakıtta yeniden tabela değişiyor! Motorine dev indirim

Yüzde 150 kazandırdı ama şimdi alacaklara kötü haber

Yüzde 150 kazandırdı ama şimdi alacaklara kötü haber

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.