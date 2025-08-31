HABER

Hakkari'deki trafik kazasında ölen aynı aileden 5 kişinin cenazeleri toprağa verildi

Hakkari'de tır ile pikabın çarpışması sonucu hayatını kaybeden aynı aileden 5 kişinin cenazeleri, gözyaşları arasında defnedildi.

Hakkari'deki trafik kazasında ölen aynı aileden 5 kişinin cenazeleri toprağa verildi

Hakkari-Van kara yolunun Dikilitaş mevkisinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Hasan, eşi Namide, çocukları Nisanur ve Hatice ile kardeşi Adem Sultanoğlu'nun cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi.

Yüksekova ilçesine bağlı Akocak köyüne götürülen cenazeler, kılınan namazın ardından gözyaşları arasında köy mezarlığında yan yana toprağa verildi.

Cenazeye hayatını kaybedenlerin yakınları, Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, Büyükçiftlik Belde Belediye Başkanı Çayan Çiçek, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kanaat önderleri ve ilçe sakinleri katıldı.

Hakkari-Van kara yolunun Dikilitaş mevkisinde, İran plakalı tır ile 65 NK 428 plakalı pikabın çarpışması sonucu 3 kişi olay yerinde hayatını kaybetmiş, ağır yaralı 2 kişi de hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

