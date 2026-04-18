Hakkâri emniyetinden okullarda güvenlik seferberliği

Hakkâri İl Emniyet Müdürlüğü, "Güvenli Gelecek Güvenli Okul Projesi" çerçevesinde öğrencilerin huzur ve güven içinde eğitim alabilmesi için tüm tedbirleri aldı.Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen "Güvenli Gelecek Güvenli Okul Projesi" kapsamında il merkezi ve ilçelerde bulunan eğitim kurumlarında kapsamlı güvenlik önlemleri hayata geçirildi.

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen "Güvenli Gelecek Güvenli Okul Projesi" kapsamında il merkezi ve ilçelerde bulunan eğitim kurumlarında kapsamlı güvenlik önlemleri hayata geçirildi. Eğitim-öğretim döneminin sağlıklı ve huzurlu bir ortamda sürdürülebilmesi amacıyla ekipler tarafından okul çevrelerinde denetimler artırılırken, öğrencilerin güvenliği için gerekli tüm tedbirlerin alındığı belirtildi. Yetkililer, çocukların güvenli bir ortamda eğitim görmesinin öncelikleri olduğunu vurgulayarak, bu kapsamda çalışmaların aralıksız sürdüğünü ifade etti.
Hakkâri Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için 7 gün 24 saat görevimizin başındayız" denildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

