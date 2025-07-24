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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre deprem yerin 6.8 kilometre altında gerçekleşti.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Mustafa Fidan

Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre Hakkari Yüksekova merkezli bir deprem meydana geldi. Rasathane tarafından yapılan son dakika bilgilendirmesine göre saat 23.53 sıralarında meydana gelen depremin 6.8 kilometre derinlikte yaşandığı öğrenildi.

OLUMSUZ BİR İHBAR GELMEDİ

Rasathanenin ölçümlerine göre depremin büyüklüğü 3.3 olarak açıklandı. Yetkililerden resmi bir açılama gelmezken olumsuz bir durum da ihbar edilmedi.

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deprem Hakkari
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