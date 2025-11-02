Hakkari-Van karayolunda trafik kazası: 3 yaralı

Hakkari-Van karayolunun meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza, Hakkari-Van karayolu üzerinde bulunan Seyir Tepe mevkiinde meydana geldi. Sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen otomobil ile kapalı kasa hafif ticari kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralıları olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
