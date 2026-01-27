HABER

Hakkari’de 22 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firarı yakalandı

Hakkari’de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 22 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı.

Hakkari'de 22 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firarı yakalandı

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik yürütülen titiz çalışmalar kapsamında önemli bir operasyona imza atıldı. Hakkında "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan 22 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.A. isimli şahıs, İHA destekli operasyon sonucunda Jandarma Suç Araştırma Dedektifleri (JASAT) ekiplerince merkez ilçede yakalandı. Yakalanan şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Hakkari Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.Kaynak: İHA

Hakkari
