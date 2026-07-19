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Hakkari’de otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı

Hakkari’de iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 2’si ağır olmak üzere 7 kişi yaralandı.

Hakkari’de otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı

Alınan bilgilere göre, kaza, gece saatlerinde Hakkari-Van kara yolu üzerindeki Serisolan mevkiinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen iki otomobil, bilinmeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta bulunan toplam 7 kişi yaralandı. Yaralılardan 2’sinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, Hakkari Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, AFAD, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar, ekiplerin titiz çalışması sonucu bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
kaza
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