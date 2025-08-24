HABER

Hakkari’de tırın yakıt deposuna 33 litre sıvı metamfetamin ele geçirildi

Hakkari’in Esendere Gümrük Kapısı’da bir tırın yakıt deposuna 33 litre sıvı metamfetamin ele geçirildi.

Hakkari Valiliği’nden yapılan açıklamada, "Esendere Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince İran’dan Türkiye’ye giriş yapan Türk plakalı bir tırda arama yapıldı. Yapılan kontrollerde, aracın yakıt bölümüne gizlenmiş halde 33 litre sıvı metamfetamin ele geçirildi. Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı doğrultusunda, uyuşturucu maddeye ve tıra el konulmuş olup, Esendere Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma titizlikle devam etmektedir" denildi .

(İHA)

Anahtar Kelimeler:
Hakkari
