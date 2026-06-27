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Halayda akılalmaz kavga! Kadınlar başlattı, erkekler de dahil oldu

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Esenyurt Meydanı'nda halay sırasında başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. Kadınların kavgasına erkeklerin de katılmasıyla ortalık karışırken, yaşananlar saniye saniye kaydedildi.

Esenyurt Meydanı’nda halay çekerek eğlenen gruptaki kadınlar arasında başlayan kavgaya erkekler de dahil oldu. Gruptakiler tekme ve yumruklarla birbirine saldırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Esenyurt Meydanı’nda dün akşam saatlerinde toplanan grup müzik açıp halay çekti. Gruptaki kadınlar arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavgaya bir süre sonra erkekler de dahil oldu. Gruptakiler tekme ve yumruklarla birbirine saldırdı. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kavga edenler, polis ekipler gelmeden dağıldı. Yaşananları çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Halayda akılalmaz kavga! Kadınlar başlattı, erkekler de dahil oldu 1
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Şevket Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Esenyurt kavga halay
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