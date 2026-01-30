HABER

Halk otobüsü, motor bölümünden alev aldı

Antalya'da durağa yolcu almak için giren halk otobüsü, motor bölümünden alev aldı. Şoför ve 3 yolcu otobüsü tahliye ederken, yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Gülveren Mahallesi Antalyalı Hakkı Çavuş Caddesi’nde bugün saat 14.30 sıralarında Ferit Yıldırım yönetimindeki 07 AAK 658 plakalı Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı halk otobüsü, yolcu almak için durağa yanaştı. Bu sırada otobüsün arka kısmında bulunan motor bölümünden duman yükselmeye başladı. Yangını fark eden sürücü Yıldırım, 3 yolcusuyla araçtan inip yangın tüpüyle alevlere müdahale etmeye çalıştı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Yangında otobüste zarar oluştu. Yangın nedeniyle cadde kısa süreliğine trafiğe kapatıldı.

Ekipler, yangının çıkış nedenini araştırıyor.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Kar yağışı için geri sayım! AKOM tarih verdi, Orhan Şen'den sürpriz yorum

Aydın'daki deprem sonrası uyardı: "Uzaklaşın"

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! Ateşli tribünler bekliyor...

Fenomen dizide kriz çıktı! Başrolün son hamlesi şaşırttı

Restoranlarda yeni dönem: Resmen yasaklandı

Altından rekor sonrası 500 TL'lik sert kayıp

