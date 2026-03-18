Halefi bile konuşuluyordu: Apple CEO'su Tim Cook emeklilik iddialarına son noktayı koydu

Dünyanın en değerli teknoloji şirketlerinden biri olan Apple'ın gelecekteki yönetimi hakkında uzun süredir devam eden spekülasyonlar, şirketin bir numaralı ismi Tim Cook'un yaptığı son açıklamalarla yeni bir boyut kazandı. 2011 yılından bu yana dümende olan ve geçtiğimiz yıl 65 yaşına giren Cook, hakkında çıkan "emeklilik" söylentilerine karşı belki de ilk kez bu kadar net konuştu.

TIM COOK'TAN EMEKLİLİK İDDİALARINA YANIT

MacRumors'ta yer alan habere göre, Apple CEO'su Tim Cook, bu hafta Good Morning America'dan Michael Strahan ile yaptığı bir röportajda emekliliğine dair söylentilere yanıt vererek, Apple'dan ayrılmak istediği yönündeki iddiaların yalnızca "bir söylenti" olduğunu söyledi.

Cook, yakın zamanda CEO'luk görevinden ayrılacağını açıkça doğrulamasa veya reddetmese de konuyla ilgili olarak, "Apple'sız hayatı hayal edemiyorum" ifadelerini kullandı.

2026 BAŞLARINDA GÖREVİ BIRAKACAĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Geçtiğimiz yıl Financial Times, Apple'ın Cook'un 2026'nın başlarında görevinden ayrılmasına hazırlandığını bildirmişti. Ancak halihazırda mart ayının ortasında olduğumuz için bu zaman dilimi ya geçti ya da dolmak üzere.

EN GÜÇLÜ HALEF ADAYI JOHN TERNUS

Apple'ın Donanım Mühendisliğinden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı John Ternus, Cook'un en muhtemel halefi olarak görülüyor. Cook'un geçen yılın sonunda Apple'ın tasarım ekiplerinin gözetimini Ternus'a verdiği bildirilirken; Ternus'un son birkaç yıldır röportajlarda ve ürün tanıtım videolarında çok daha fazla aktif olması dikkat çekiyor.

Ağustos 2011'den bu yana Apple'ın CEO'su olan Cook, geçtiğimiz yıl 65 yaşına girdi. Ne zaman görevi bırakırsa bıraksın Cook'un Apple'ın yönetim kurulunun başkanı olarak kalabileceği ve bu nedenle önümüzdeki yıllarda da şirkette önemli bir rol oynamaya devam edebileceği ifade ediliyor.