Halefi bile konuşuluyordu: Apple CEO'su Tim Cook emeklilik iddialarına son noktayı koydu

Apple CEO'su Tim Cook, emekliliğine dair çıkan iddialara yanıt verdi. Cook, "Apple'sız hayatı hayal edemiyorum" dedi. Cook'un muhtemel halefi olarak Apple'ın Donanım Mühendisliğinden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı John Ternus'un ismi geçiyordu.

Enes Çırtlık

Dünyanın en değerli teknoloji şirketlerinden biri olan Apple'ın gelecekteki yönetimi hakkında uzun süredir devam eden spekülasyonlar, şirketin bir numaralı ismi Tim Cook'un yaptığı son açıklamalarla yeni bir boyut kazandı. 2011 yılından bu yana dümende olan ve geçtiğimiz yıl 65 yaşına giren Cook, hakkında çıkan "emeklilik" söylentilerine karşı belki de ilk kez bu kadar net konuştu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
iPhone’unuzu hemen güncelleyin! Apple'dan kritik hamle iPhone’unuzu hemen güncelleyin! Apple'dan kritik hamle

TIM COOK'TAN EMEKLİLİK İDDİALARINA YANIT

MacRumors'ta yer alan habere göre, Apple CEO'su Tim Cook, bu hafta Good Morning America'dan Michael Strahan ile yaptığı bir röportajda emekliliğine dair söylentilere yanıt vererek, Apple'dan ayrılmak istediği yönündeki iddiaların yalnızca "bir söylenti" olduğunu söyledi.

Cook, yakın zamanda CEO'luk görevinden ayrılacağını açıkça doğrulamasa veya reddetmese de konuyla ilgili olarak, "Apple'sız hayatı hayal edemiyorum" ifadelerini kullandı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İşte Türkiye'de de satışa çıkan iPhone 17e incelemesi! İşte Türkiye'de de satışa çıkan iPhone 17e incelemesi!

2026 BAŞLARINDA GÖREVİ BIRAKACAĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Geçtiğimiz yıl Financial Times, Apple'ın Cook'un 2026'nın başlarında görevinden ayrılmasına hazırlandığını bildirmişti. Ancak halihazırda mart ayının ortasında olduğumuz için bu zaman dilimi ya geçti ya da dolmak üzere.

EN GÜÇLÜ HALEF ADAYI JOHN TERNUS

Apple'ın Donanım Mühendisliğinden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı John Ternus, Cook'un en muhtemel halefi olarak görülüyor. Cook'un geçen yılın sonunda Apple'ın tasarım ekiplerinin gözetimini Ternus'a verdiği bildirilirken; Ternus'un son birkaç yıldır röportajlarda ve ürün tanıtım videolarında çok daha fazla aktif olması dikkat çekiyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
iOS 27'den yeni detaylar: iPhone'lar için yeni ayar yolda! iOS 27'den yeni detaylar: iPhone'lar için yeni ayar yolda!

Ağustos 2011'den bu yana Apple'ın CEO'su olan Cook, geçtiğimiz yıl 65 yaşına girdi. Ne zaman görevi bırakırsa bıraksın Cook'un Apple'ın yönetim kurulunun başkanı olarak kalabileceği ve bu nedenle önümüzdeki yıllarda da şirkette önemli bir rol oynamaya devam edebileceği ifade ediliyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sabiha Gökçen’de Çanakkale ruhu gökyüzüne yansıdıSabiha Gökçen’de Çanakkale ruhu gökyüzüne yansıdı
İsrail üst düzey İranlı komutanı böyle hedef almış! İşte o görüntülerİsrail üst düzey İranlı komutanı böyle hedef almış! İşte o görüntüler

Apple Tim Cook emeklilik
En Çok Okunan Haberler
İsrailli Bakan Katz: İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatib öldürüldü

İsrailli Bakan Katz: İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatib öldürüldü

Resmen açıklandı! İran'ın kritik ismi İsrail saldırısında hayatını kaybetti

Resmen açıklandı! İran'ın kritik ismi İsrail saldırısında hayatını kaybetti

Arda Güler rüzgarı Real Madrid'i estiriyor!

Arda Güler rüzgarı Real Madrid'i estiriyor!

"Sizin ev çiş kokuyordur gelemem" deyince...

"Sizin ev çiş kokuyordur gelemem" deyince...

Anlaşmaya varıldı! Türkiye'ye IKBY üzerinden gönderilecek

Anlaşmaya varıldı! Türkiye'ye IKBY üzerinden gönderilecek

Akaryakıta zam geldi: Tabelada değişim var! 18 Mart 2026 motorin, benzin fiyatı

Akaryakıta zam geldi: Tabelada değişim var! 18 Mart 2026 motorin, benzin fiyatı

