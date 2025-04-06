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Halk otobüsü şoförü, ödül olarak aldığı parayı Gazze için bağışladı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, aracında unutulan içinde 200 bin TL’lik ziynet eşyası olan çantayı sahibine ulaştırdığı için ödüllendirilen özel halk otobüsü şoförü Tufan Yüzücü, aldığı parayı dokunmadan Gazze için bağışladı.

Halk otobüsü şoförü, ödül olarak aldığı parayı Gazze için bağışladı

Sapanca’da kullandığı özel halk otobüsünde içerisinde 200 bin liralık ziynet eşyası olan çantayı bulup sahibine teslim eden Tufan Yüzücü, Sapanca Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Osman Kubilay ve Sapanca Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Rıdvan Keskin tarafından ödüllendirildi. Tufan Yüzücü, “Göstermiş olduğum duyarlılığa sessiz kalmayan Sapanca Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Osman Kubilay ve Sapanca Otobüs ve Minibüsçüler Kooperatifi Başkanı Rıdvan Keskin başkanlarıma teşekkür ederim. Ben de bu duyarlılığa sessiz kalmayarak bana verilen bu ödülü Gazze’deki Müslüman kardeşlerimize göndermek istiyorum” diyerek içinde para olan zarfı Beş Hilal Derneği Başkanı İsmail Tiryaki’ye teslim etti.

Beş Hilal Derneği Başkanı İsmail Tiryaki, “Sapanca Özel Halk Otobüsleri İşletmesi ve Sapanca Şoförler Odası başkanlarına ve size, bu duyarlılığınızdan dolayı teşekkür ederim. Hem insanlık adına hem de Gazze’de yaşanan zulüm adına bu bağışınız çok önemli. Bu bağışınızın bütün insanlara ders olmasını diliyorum. Hepinizden Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.

(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Sapanca
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