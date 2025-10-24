HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Halk otobüsü şoförü şehit babasına hakaret etti! Gözaltına alınıp işten kovuldu

Sivas'ta, şehit babası Kaya Turan Kıraç'a (62), 'dilenci' diyerek hakaret eden halk otobüsü şoförü M.B. (33), gözaltına alındı. M.B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yaşananlar diğer yolcular tarafından cep telefonuyla kayda alındı. Şikayet üzerine otobüs şoförünün iş akdi feshedildi.

Halk otobüsü şoförü şehit babasına hakaret etti! Gözaltına alınıp işten kovuldu

Sivas'taki olay, 21 Ekim akşamı, Çayboyu Mahallesi hattında çalışan bir özel halk otobüsünde meydana geldi. Aralarında 2009 yılında Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde şehit olan Şehit Piyade Er Ali Kıraç'ın babası Kaya Turan Kıraç'ın da olduğu yolcuları almadan duraktan ayrılan otobüs şoförü, 1 saat sonra yeniden durağa geldiğinde soğukta bekleyen yolcuların tepkisiyle karşılaştı.

'DİLENCİ' DİYE HAKARET ETTİ

Yolcular ile otobüs şoförü M.B. arasında tartışma yaşandı. M.B., bu sırada yolcular arasındaki şehit babası Kıraç'a da belediye tarafından verilen ücretsiz biniş kartını kullanması nedeniyle 'dilenci' diyerek hakaret etti.

Yaşananlar diğer yolcular tarafından cep telefonuyla kayda alındı. Sivas Şehit Aileleri ve Gazileri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin devreye girmesiyle otobüs şoförünün iş akdi feshedildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Şehit babası Kaya Turan Kıraç ile Sivas Şehit Aileleri ve Gazileri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Fatih Deveci’nin dün savcılığa suç duyurusunun ardından halk otobüsü şoförü M.B., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.B., adliyeye sevk edildi, Cumhuriyet Savcılığı'nda sorguya alındı.

'DİLENCİ KELİMESİ ÇOK ZORUMA GİTTİ'

Şehit babası Kaya Turan Kıraç ise olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Söylediği dilenci kelimesi çok zoruma gitti.' Bildiğin yere şikayet et' dedi. Ben de geldim bildiğim yere şikayet ettim, gerekeni yapacaklar" diye konuştu.Kaynak: DHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayyum ihtimaline yanıtlar farklı farklı!Kayyum ihtimaline yanıtlar farklı farklı!
Kışı rahat geçirmek isteyen erkekler buraya!Kışı rahat geçirmek isteyen erkekler buraya!

Anahtar Kelimeler:
Sivas
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump duyurdu: "Yakında Venezuela'da bir kara operasyonu olacak"

Trump duyurdu: "Yakında Venezuela'da bir kara operasyonu olacak"

İsrailli bakan: "Her şeylerini aldık! Tek şey kaldı..."

İsrailli bakan: "Her şeylerini aldık! Tek şey kaldı..."

İsmail Yüksek, maçta rahat durmayan Deniz Undav'a haddini bildirdi! "Skor tabelasına bakman yeterli..."

İsmail Yüksek, maçta rahat durmayan Deniz Undav'a haddini bildirdi! "Skor tabelasına bakman yeterli..."

Oyuncu İrem Helvacıoğlu’nun kaza görüntüleri ortaya çıktı

Oyuncu İrem Helvacıoğlu’nun kaza görüntüleri ortaya çıktı

Sadece 1 kişi yetiştirdi! 'Uygulansaydı 5 TL, 10 TL, 15 TL'ye satılmazdı'

Sadece 1 kişi yetiştirdi! 'Uygulansaydı 5 TL, 10 TL, 15 TL'ye satılmazdı'

'Yüksek emekli maaşı alacak' Milyonları ilgilendiriyor! Yeni sistemin detaylarını anlattı

'Yüksek emekli maaşı alacak' Milyonları ilgilendiriyor! Yeni sistemin detaylarını anlattı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.