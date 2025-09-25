HABER

Halk ozanı Neşet Ertaş, 40 saz eşliğinde 1840 rakımlı Gönül Dağı'nda anıldı

"Bozkırın Tezenesi" olarak bilinen halk ozanı Neşet Ertaş, 1840 rakımlı Gönül Dağı'nda 40 saz eşliğinde anıldı.

Halk ozanı Neşet Ertaş, 40 saz eşliğinde 1840 rakımlı Gönül Dağı'nda anıldı

Kırşehir Valiliği, Türkiye Dağcılık Federasyonu Kırşehir İl Temsilciliği ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün işbirliğinde Neşet Ertaş'ın vefatının 13'üncü yılına özel anma etkinliği düzenlendi.

Kaman ilçesine bağlı Demirli köyünde toplanan 70'e yakın türküsever ve dağcı, Neşet Ertaş'ın babası Muharrem Ertaş'ın köyü Yağmurlubüyükoba ile Demirli köyü arasında yer alan, kent merkezine yaklaşık 38 kilometre mesafedeki 1840 metrelik rakımlı Gönül Dağı'na tırmandı.

Yaklaşık 1 saatlik yürüyüşün ardından zirveye ulaşanlar, Türk bayrağının hemen yanı başında 40 sazı aynı anda çalarak Ertaş'ın "Gönül Dağı" ile farklı türkülerini seslendirdi.

  • Dağın adının "Gönül Dağı" olarak tescili noktasında adım atılıyor

"Neşet Ertaş'ı zirvelerde anmak yakışır" sloganıyla gerçekleşen etkinlikte türkülere eşlik eden Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, merhum Neşet Ertaş'ı anmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Etkinliğin, Kırşehir'in en yüksek noktası konumundaki Gönül Dağı'nda yapıldığını belirten Demiryürek, şunları kaydetti:

"Merhum Neşet Ertaş'ın çocukluğunun da bir kısmının geçtiği, babasının yurt edindiği Yağmurlu ve Demirli köylerinin hemen yanı başında yükselen bir yer burası. Gençlik Merkezlerimizde saz eğitimi alan gençlerimizle yürüyüşün ardından, rahmetlinin türkülerini, sazını sözünü burada seslendirerek kendisini yad etmiş olduk. Gönül Dağı türküsünün yankılandığı bu zirvenin adının aynı zamanda 'Gönül Dağı' olarak tescili noktasında da valilik olarak gerekli girişimlerde bulunacağız. Bozkırın Tezenesi, bu toprakların duygusuna bu toprakların hissiyatına tercüman olmuş büyük usta Neşet Ertaş'ı ölümünün yıl dönümünde rahmetle anıyorum. Rabbim mekanını cennet eylesin." (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

